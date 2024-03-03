111 лет исполнилось жительнице Горноуральского городского округа

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
23 февраля ее приезжали поздравить глава поселка Черноисточинск Владимир Карпенко, депутат Валентина Горбаченко, председатель совета ветеранов Нина Белькова, а также местные активисты. Ей вручили подарок и открытку, сообщает совет ветеранов и актив молодежи поселка Черноисточинск.
Отмечается, что Валентина пережила Великую Отечественную войну с тремя маленькими детьми. Муж вернулся с фронта покалеченным — без ноги, прожил он недолгую жизнь. Всю мужскую работу выполняла сама Валентина.
Старшая дочь и сын долгожительницы уже умерли. За ветераном много лет ухаживает ответственная соцработник, которая держит дом в чистоте.
Именинница по именам перечислила всех внуков, правнуков, праправнуков и прапраправнуков. Также она поделилась воспоминаниями о жизни до войны.
Напомним, что в мае женщине-ветерану из Нижнего Тагила исполнилось 100 лет.