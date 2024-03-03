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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

В Горноуральском ГО жительница отпраздновала 111-летие

111 лет исполнилось жительнице Горноуральского городского округа

3 марта 2024, 06:14
Фото: Совет ветеранов и актив молодежи поселка Черноисточинск

В Горноуральском ГО жительница отпраздновала 111-летие

111 лет исполнилось жительнице Горноуральского ГО Валентине Воробьевой. Она старейшая жительница округа.

23 февраля ее приезжали поздравить глава поселка Черноисточинск Владимир Карпенко, депутат Валентина Горбаченко, председатель совета ветеранов Нина Белькова, а также местные активисты. Ей вручили подарок и открытку, сообщает совет ветеранов и актив молодежи поселка Черноисточинск.

Фото: Совет ветеранов и актив молодежи поселка Черноисточинск

Отмечается, что Валентина пережила Великую Отечественную войну с тремя маленькими детьми. Муж вернулся с фронта покалеченным — без ноги, прожил он недолгую жизнь. Всю мужскую работу выполняла сама Валентина.

Старшая дочь и сын долгожительницы уже умерли. За ветераном много лет ухаживает ответственная соцработник, которая держит дом в чистоте.

Именинница по именам перечислила всех внуков, правнуков, праправнуков и прапраправнуков. Также она поделилась воспоминаниями о жизни до войны.

Напомним, что в мае женщине-ветерану из Нижнего Тагила исполнилось 100 лет.

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#Общество#Депутат#Совет ветеранов#Екатеринбург#Горноуральский городской округ#Дарья Сорокина#Долгожительница
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