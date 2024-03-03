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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Хоккей на валенках для мам пройдет в Нижнем Тагиле

Мамы из Нижнего Тагила смогут сразиться в хоккее на валенках

3 марта 2024, 06:36
Фото: 1MI

Хоккей на валенках для мам пройдет в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле с 8 по 10 марта пройдет хоккей на валенках. Начало запланировано на 15:00.

К участию приглашаются креативные команды, состоящие из четырех человек в валенках — это мамы, бабушки, девушки. Участницам обещают отличное настроение, также их угостят сладостями. Об этом сообщает ХК «Разведчик».

Отмечается, что дата и время примерные, потому что на площадке запланирован турнир для детей по хоккею с шайбой. Участвовать в соревновании нужно в валенках или обуви на плоской удобной подошве. Она не должна скользить.

Ранее сообщалось, что 450 человек со всего региона сразятся на фестивале ГТО в Нижнем Тагиле.

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#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Хоккей#Соревнования#Мамы#Девушки#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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