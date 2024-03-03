Мамы из Нижнего Тагила смогут сразиться в хоккее на валенках

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
К участию приглашаются креативные команды, состоящие из четырех человек в валенках — это мамы, бабушки, девушки. Участницам обещают отличное настроение, также их угостят сладостями. Об этом сообщает ХК «Разведчик».
Отмечается, что дата и время примерные, потому что на площадке запланирован турнир для детей по хоккею с шайбой. Участвовать в соревновании нужно в валенках или обуви на плоской удобной подошве. Она не должна скользить.
Ранее сообщалось, что 450 человек со всего региона сразятся на фестивале ГТО в Нижнем Тагиле.