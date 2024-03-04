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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В Минобре Свердловской области заявили об устранении сбоя при записи в лагеря

В Минобразовании Свердловской области назвали причину сбоя при записи в лагеря

4 марта 2024, 10:53

В Минобре Свердловской области заявили об устранении сбоя при записи в лагеря

Технический сбой на «Госуслугах» помешал родителям оперативно записать детей в детские лагеря в Екатеринбурге.

Проблемы при подаче онлайн-заявлений на отдых в детские лагеря Свердловской области возник из-за неполадок на «Госуслугах». Проблему специалисты устранили в короткие сроки. Все сервисы в настоящее время работают в обычном режиме. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу Минобразования региона.

Напомним, что проблемы начались сразу же после открытия записи в ночь на понедельник, 4 марта. В реестре не отображались данные сразу по двум лагерям — «Космос» и «Рассветный» в Екатеринбурге. В результате департаменту образования пришлось срочно открывать оффлайн-запись. В итоге в МФЦ и администрации Орджоникидзовского района сразу же образовались очереди.

Сейчас все проблемы устранены. Как уверяют в региональном Минобразования, заявки на сайте от родителей, которые не пропустила система, сохранились. Они будут обработаны и добавлены в очередь в соответствии с временем, когда человек заполнил форму.

Напомним, что подать заявления на отдых в лагерях Свердловской области родители смогут в течение недели, последний день приема — 11 марта.

В Академическом районе Екатеринбурга появится собственный лагерь для детского отдыха.

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#Общество#Свердловская область#Родители#Госуслуги#Загородные оздоровительные лагеря#Минобрнауки#Екатеринбург#Детские лагеря#Технический сбой#Дарья Бобровицкая
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