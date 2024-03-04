В Минобразовании Свердловской области назвали причину сбоя при записи в лагеря

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Проблемы при подаче онлайн-заявлений на отдых в детские лагеря Свердловской области возник из-за неполадок на «Госуслугах». Проблему специалисты устранили в короткие сроки. Все сервисы в настоящее время работают в обычном режиме. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу Минобразования региона.
Напомним, что проблемы начались сразу же после открытия записи в ночь на понедельник, 4 марта. В реестре не отображались данные сразу по двум лагерям — «Космос» и «Рассветный» в Екатеринбурге. В результате департаменту образования пришлось срочно открывать оффлайн-запись. В итоге в МФЦ и администрации Орджоникидзовского района сразу же образовались очереди.
Сейчас все проблемы устранены. Как уверяют в региональном Минобразования, заявки на сайте от родителей, которые не пропустила система, сохранились. Они будут обработаны и добавлены в очередь в соответствии с временем, когда человек заполнил форму.
Напомним, что подать заявления на отдых в лагерях Свердловской области родители смогут в течение недели, последний день приема — 11 марта.
В Академическом районе Екатеринбурга появится собственный лагерь для детского отдыха.