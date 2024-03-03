Баню продают за 143 млн, средняя зарплата выросла, а вода подорожала в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
За прошедший год в регионе средняя зарплата выросла на почти на 20% и в декабре 2023 года составила 88,5 тысячи рублей. Больше всего получали работники сферы финансов и страховки (195 тысячи) А вот ученые на этот раз заняли вторую строчку рейтинга (164,5 тысячи).
Кроме того, в списке Свердловскстата появились сотрудники госуправления и обеспечения военной безопасности и социального обеспечения. Они в конце прошлого года зарабатывали 140,6 тысячи.
Водитель иномарки в Нижнем Тагиле нарушил ПДД и повернул, несмотря на запрещающий знак. В результате произошло столкновение с отечественной машиной на перекрестке улиц Красноармейской и Серова.
Несовершеннолетний пассажир 10 лет из машины ВАЗ-2109 получил травмы, но медики его отпустили домой после осмотра.
Баню на улице Ильича продают за 143 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте. Продавец указывает, что покупка должна сразу приносить доход. Общая площадь зданий, принадлежащих бане, составляет 3,3 тысячи кв. м.
Питьевая вода в водоматах Нижнего Тагила в феврале 2024 года на 20%. Теперь объявлениях об этом висят на всех точках, где люди набирают воду.
Например, на точке продаж «Вода-воз» с 19 февраля 2024 года фена на литр выросла на один рубль.
Состав юмористической группы «Уральских пельменей» пригласил россиян приехать или даже сбежать в Нижний Тагил. Номер был приурочен к празднику Международного женского дня.
Две подружки захотели на праздник 8 марта встретиться с мужчинами. И одна из них пригласила экс-бойфрендов. Мужчина предложил новой знакомой «бросить все и убежать вместе в Тагил».