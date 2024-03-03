Баню продают за 143 млн, средняя зарплата выросла, а вода подорожала в Нижнем Тагиле

За прошедший год в регионе средняя зарплата выросла на почти на 20% и в декабре 2023 года составила 88,5 тысячи рублей. Больше всего получали работники сферы финансов и страховки (195 тысячи) А вот ученые на этот раз заняли вторую строчку рейтинга (164,5 тысячи).