Документы и деньги украли у участника СВО из Екатеринбурга в госпитале Минобороны

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
По словам очевидца, потерпевший в настоящий момент продолжает находиться в госпитале. Человека, который совершил кражу, будет найти непросто, пишет Ура.ру.
Известно, что во время нахождения в зоне СВО молодой человек был серьезно ранен, вследствие чего лишился ноги. При этом он намерен вернуться в зону боевых действий в качестве инструктора.
В январе 2024 году глава Екатеринбурга Алексей Орлов подарил ему медаль в честь юбилея города, а также дал обещание помочь с реабилитационным курсом.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина, совершив нападение на торговый павильон, избил 19-летнюю продавщицу, а также забрал с собой из кассы пять тысяч и упаковку с фейерверками.