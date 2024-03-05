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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В госпитале Минобороны в Москве обокрали участника СВО из Екатеринбурга

Документы и деньги украли у участника СВО из Екатеринбурга в госпитале Минобороны

5 марта 2024, 06:41
Фото: 1MI

В госпитале Минобороны в Москве обокрали участника СВО из Екатеринбурга

В московском госпитале Минобороны у 26-летнего участника СВО из Екатеринбурга были украдены почти все его деньги и документы.

По словам очевидца, потерпевший в настоящий момент продолжает находиться в госпитале. Человека, который совершил кражу, будет найти непросто, пишет Ура.ру.

Известно, что во время нахождения в зоне СВО молодой человек был серьезно ранен, вследствие чего лишился ноги. При этом он намерен вернуться в зону боевых действий в качестве инструктора.

В январе 2024 году глава Екатеринбурга Алексей Орлов подарил ему медаль в честь юбилея города, а также дал обещание помочь с реабилитационным курсом.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина, совершив нападение на торговый павильон, избил 19-летнюю продавщицу, а также забрал с собой из кассы пять тысяч и упаковку с фейерверками.

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