Мужчина в Екатеринбурге украл имущество у работодателя на 20 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Владелец частного дома, недавно нанявший бригаду рабочих, обнаружил, что у него исчез инструмент стоимостью 20 тысяч рублей. По его словам, он не понимал, кто мог совершить кражу. Ключи от закрытого помещения, где хранился инструмент, были у бригады работников, которым хозяин доверял.
Однако сотрудники полиции провели проверку. Выяснилось, что в бригаде недавно появился мужчина, имеющий судимость. Знакомые предложили ему подработку у них. Мужчина, выждав удобный момент, украл имущество и продал его незнакомцам.
В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе МВД Екатеринбурга.
Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге посетитель медцентра украл обогреватель, который стоит почти 10 тысяч рублей.