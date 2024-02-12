Мужчина в Екатеринбурге украл имущество у работодателя на 20 тысяч рублей

Владелец частного дома, недавно нанявший бригаду рабочих, обнаружил, что у него исчез инструмент стоимостью 20 тысяч рублей. По его словам, он не понимал, кто мог совершить кражу. Ключи от закрытого помещения, где хранился инструмент, были у бригады работников, которым хозяин доверял.