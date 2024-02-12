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Updated Сегодня, 04:28

Владельца частного дома в Екатеринбурге обокрал наемный работник

Мужчина в Екатеринбурге украл имущество у работодателя на 20 тысяч рублей

12 февраля 2024, 04:28
Фото: 1MI

Владельца частного дома в Екатеринбурге обокрал наемный работник

В Екатеринбурге ранее судимый мужчина совершил кражу у мужчины, который нанял его на работу.

Владелец частного дома, недавно нанявший бригаду рабочих, обнаружил, что у него исчез инструмент стоимостью 20 тысяч рублей. По его словам, он не понимал, кто мог совершить кражу. Ключи от закрытого помещения, где хранился инструмент, были у бригады работников, которым хозяин доверял.

Однако сотрудники полиции провели проверку. Выяснилось, что в бригаде недавно появился мужчина, имеющий судимость. Знакомые предложили ему подработку у них. Мужчина, выждав удобный момент, украл имущество и продал его незнакомцам.

В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе МВД Екатеринбурга.

Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге посетитель медцентра украл обогреватель, который стоит почти 10 тысяч рублей.

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