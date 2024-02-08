IPhone за 120 тысяч украли у жительницы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Всего этого девушка сначала не заметила. На камерах видеонаблюдения видно, что она продолжила идти дальше, будто ничего не произошло. А воровка поспешила удалиться из торгового центра. Видео опубликовали УМВД по Екатеринбургу.
Известно, что украденный телефон модели iPhone 14 Pro Max. На то, чтобы вытащить его из кармана, женщине понадобилось меньше 10 секунд.
Подозреваемую задержали. Она во всем призналась. Предполагаемой воровке 22 года. Возбуждено уголовное дело за кражу.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге за кражу имущества на 3,2 млн судят директора магазина сотовой связи.