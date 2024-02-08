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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

В Екатеринбурге у женщины украли дорогой смартфон на входе в ТЦ

IPhone за 120 тысяч украли у жительницы Екатеринбурга

8 февраля 2024, 10:57
Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге у женщины украли дорогой смартфон на входе в ТЦ

Жительница Екатеринбурга входила в торговый центр на Пионерке, как у нее из кармана пуховика внезапно вытащили iPhone за 120 тысяч рублей. Сделала это неизвестная женщина.

Всего этого девушка сначала не заметила. На камерах видеонаблюдения видно, что она продолжила идти дальше, будто ничего не произошло. А воровка поспешила удалиться из торгового центра. Видео опубликовали УМВД по Екатеринбургу.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Известно, что украденный телефон модели iPhone 14 Pro Max. На то, чтобы вытащить его из кармана, женщине понадобилось меньше 10 секунд.

Подозреваемую задержали. Она во всем призналась. Предполагаемой воровке 22 года. Возбуждено уголовное дело за кражу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге за кражу имущества на 3,2 млн судят директора магазина сотовой связи.

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#Полиция#Криминал#Кража#Телефон#Воровка#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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