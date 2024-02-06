В Екатеринбурге за кражу имущества на 3,2 млн судят директора магазина сотовой связи

Следствие считает, что в октябре прошлого года мужчина присвоил себе 21 мобильный телефон на 951 тысячу рублей. Часть смартфонов он сдал в ломбард, а часть хранил дома, чтобы потом продать, сообщили в региональной прокуратуре.



А в свой последний рабочий день он украл из сейфа 2,3 млн рублей. В общей сложности он присвоил себе денег и имущества на 3,2 млн рублей. Дело направлено в суд.