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Updated Сегодня, 10:15

Директора магазина сотовой связи обвиняют в краже имущества на 3,2 млн

В Екатеринбурге за кражу имущества на 3,2 млн судят директора магазина сотовой связи

6 февраля 2024, 10:13
Фото: 1MI

Директора магазина сотовой связи обвиняют в краже имущества на 3,2 млн

Утверждено обвинительное заключение в отношении экс-директора магазина офиса в магазине мобильной компании. Злоумышленнику 30 лет.

Следствие считает, что в октябре прошлого года мужчина присвоил себе 21 мобильный телефон на 951 тысячу рублей. Часть смартфонов он сдал в ломбард, а часть хранил дома, чтобы потом продать, сообщили в региональной прокуратуре.

А в свой последний рабочий день он украл из сейфа 2,3 млн рублей. В общей сложности он присвоил себе денег и имущества на 3,2 млн рублей. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что тагильчанин получил 1,6 года колонии за то, что он украл шоколад, кофе и форель.

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