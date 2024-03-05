«Уральские авиалинии» пока не полетят в Азербайджан из Жуковского

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
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«Уральские авиалинии» пока не будут совершать полеты в столицу Азербайджана Баку из подмосковного аэропорта «Жуковский». Об этом в пресс-службе авиакомпании рассказали «Интерфаксу».
Полеты, которые должны были начаться 8 февраля, так и не были включены в зимнее расписание — власти Азербайджана не выдали официального разрешения. Причины отказа в «Уральских авиалиниях» не уточнили: техническая возможность у компании была, между двумя странами действует межправительственное соглашение о полетах.
Пока рейсы отменены до 30 марта, в это время должна закончиться зимняя навигация.
Между тему авиакомпания летает в Баку из Екатеринбурга. Самолеты курсируют на данном направлении с середины января.
Ранее стало известно о судьбе пилотов из авиакомпании «Уральские авиалинии», которые благополучно посадили самолет в поле под Новосибирском.