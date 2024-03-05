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Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

«Уральские авиалинии» отложили запуск рейсов в Азербайджан до 30 марта

«Уральские авиалинии» пока не полетят в Азербайджан из Жуковского

5 марта 2024, 15:40
Фото: 1MI

«Уральские авиалинии» отложили запуск рейсов в Азербайджан до 30 марта

Полеты в Баку из Жуковского пока не будут выполняться из-за отсутствия официального разрешения со стороны властей Азербайджана.

«Уральские авиалинии» пока не будут совершать полеты в столицу Азербайджана Баку из подмосковного аэропорта «Жуковский». Об этом в пресс-службе авиакомпании рассказали «Интерфаксу».

Полеты, которые должны были начаться 8 февраля, так и не были включены в зимнее расписание — власти Азербайджана не выдали официального разрешения. Причины отказа в «Уральских авиалиниях» не уточнили: техническая возможность у компании была, между двумя странами действует межправительственное соглашение о полетах.

Пока рейсы отменены до 30 марта, в это время должна закончиться зимняя навигация.

Между тему авиакомпания летает в Баку из Екатеринбурга. Самолеты курсируют на данном направлении с середины января.

Ранее стало известно о судьбе пилотов из авиакомпании «Уральские авиалинии», которые благополучно посадили самолет в поле под Новосибирском.

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#Транспорт#Самолеты#Уральские авиалинии#Азербайджан#Разрешение#Екатеринбург#Полеты#Дарья Бобровицкая
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