«Уральские авиалинии» пока не полетят в Азербайджан из Жуковского

Полеты, которые должны были начаться 8 февраля, так и не были включены в зимнее расписание — власти Азербайджана не выдали официального разрешения. Причины отказа в «Уральских авиалиниях» не уточнили: техническая возможность у компании была, между двумя странами действует межправительственное соглашение о полетах.