tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

В ларьке в Екатеринбурге найдена еда вперемешку с помоями

Еду в ларьке хранили вперемешку с помоями в Екатеринбурге

6 марта 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney

В ларьке в Екатеринбурге найдена еда вперемешку с помоями

В ларьке в Екатеринбурге нашли еду вперемешку с помоями. Речь идет о заведении общепита, находящемся на перекрестке Амундсена — Волгоградской.

На заведении нет вывесок. Выяснилось, что в заведении антисанитарные условия и отсутствует документация. Шаурма и выпечка здесь хранилась с протухшим мясом и вместе с помоями. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

По его словам, внутри ларька грязно, царит антисанитария, у сотрудников нет медкнижек, не соблюдаются правила хранения еды. Также Дмитрий добавил, что в ларьке по ночам готовили различные блюда, которые по утрам развозили по нескольким торговым точкам.

После посещения цеха активист потребовал от сотрудников выкинуть всю «вонючую продукцию» в мусорку.

Ранее сообщалось, что на 45 суток закрывали кафе в Екатеринбурге, в котором отравились сотни детей.

Сотни учеников ансамбля из Екатеринбурга заразились норовирусом на празднике в кафе
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Нижнего Тагила из-за нахлынувшей агрессии разбил головой стекло в кафеКафе перестало работать в Новоуральске после инцидента с изнасилованием шваброй
#Происшествия#Антисанитария#Мусорка#Грязь#Екатеринбург#Шаурма#Документация#Дарья Сорокина#Торговые точки#Ларек
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
4 марта, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Вчера, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Вчера, 08:45
Концерты звезд массово отменяют в Екатеринбурге
Сегодня, 07:11
Женщина в Екатеринбурге заказала 10 коробок БАДов и получила за это штраф
Сегодня, 07:10
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам
Сегодня, 03:23