Еду в ларьке хранили вперемешку с помоями в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
На заведении нет вывесок. Выяснилось, что в заведении антисанитарные условия и отсутствует документация. Шаурма и выпечка здесь хранилась с протухшим мясом и вместе с помоями. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев.
По его словам, внутри ларька грязно, царит антисанитария, у сотрудников нет медкнижек, не соблюдаются правила хранения еды. Также Дмитрий добавил, что в ларьке по ночам готовили различные блюда, которые по утрам развозили по нескольким торговым точкам.
После посещения цеха активист потребовал от сотрудников выкинуть всю «вонючую продукцию» в мусорку.
Ранее сообщалось, что на 45 суток закрывали кафе в Екатеринбурге, в котором отравились сотни детей.