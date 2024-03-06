«Какой-то Быдлобург»: урбанист Москвин уезжает из Екатеринбурга за 2500 км

Дмитрий подчеркнул, что после прогулки по центру города окончательно понял, что делать здесь больше нечего. Екатеринбург, по его словам, превратился в «Быдлобург», и людям, которые хоть что-то смыслят в красоте и гармонии, трудно здесь жить.