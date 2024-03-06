«Какой-то Быдлобург»: урбанист Москвин уезжает из Екатеринбурга за 2500 км

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Общественный деятель и знаток Екатеринбурга Дмитрий Москвин решил уехать из столицы Среднего Урала, так как полностью в ней разочаровался. Об этом урбанист сообщил в своих социальных сетях.
Дмитрий подчеркнул, что после прогулки по центру города окончательно понял, что делать здесь больше нечего. Екатеринбург, по его словам, превратился в «Быдлобург», и людям, которые хоть что-то смыслят в красоте и гармонии, трудно здесь жить.
Куда именно он хочет перебраться, Москвин не уточнил, лишь заинтриговал подписчиков сообщением, что уезжает за 2500 км.
На протяжении ряда лет Дмитрий Москвин принимал активное участие в жизни Екатеринбурга, выступал за сохранение природы и исторических мест. Кроме того, Москвин является одним из вдохновителей паблика «Екбгуляем», которое позиционирует себя как «сообщество независимых экскурсоводов».
Екатеринбург может покинуть футболист ФК «Урал» Рай Влут, которого на родине в Нидерландах судят за автомобильную аварию.