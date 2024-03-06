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Published Сегодня, 11:26

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Updated Сегодня, 11:28

В Нижнем Тагиле в 2024 году отремонтируют корпус лагеря «Лесной ручеек»

Недействующий корпус лагеря «Лесной ручеек» отремонтируют в Нижнем Тагиле

6 марта 2024, 11:26
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле в 2024 году отремонтируют корпус лагеря «Лесной ручеек»

В лагере «Лесной ручеек», который расположен на станции Анатольской в Нижнем Тагиле, планируется отремонтировать старый жилой недействующий корпус №2. Из местного бюджета выделено 28,8 миллиона рублей.

Приступить к работам подрядчику нужно 31 мая, а сдать объект — 31 октября 2024 года. Само здание было возведено в 1965 году.

По участку проходят сети водоснабжения, канализации и теплосеть. Помимо самого ремонта корпуса, строителям необходимо благоустроить территорию. Проектом предусмотрено покрытие дорожек из тротуарной плитки и сооружение отмостки.
А рядом высадят живую изгородь из пузыреплодника в количестве 153 штук. Общая площадь благоустройства составит 843 квадратных метра.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле в оздоровятся 47,5 тысячи детей.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Отдых#Ремонт#Лагерь#Загородный лагерь#Корпус#Екатеринбург#Евгения Сафина
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