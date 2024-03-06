Недействующий корпус лагеря «Лесной ручеек» отремонтируют в Нижнем Тагиле

По участку проходят сети водоснабжения, канализации и теплосеть. Помимо самого ремонта корпуса, строителям необходимо благоустроить территорию. Проектом предусмотрено покрытие дорожек из тротуарной плитки и сооружение отмостки.

А рядом высадят живую изгородь из пузыреплодника в количестве 153 штук. Общая площадь благоустройства составит 843 квадратных метра.