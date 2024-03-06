Недействующий корпус лагеря «Лесной ручеек» отремонтируют в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Приступить к работам подрядчику нужно 31 мая, а сдать объект — 31 октября 2024 года. Само здание было возведено в 1965 году.
По участку проходят сети водоснабжения, канализации и теплосеть. Помимо самого ремонта корпуса, строителям необходимо благоустроить территорию. Проектом предусмотрено покрытие дорожек из тротуарной плитки и сооружение отмостки.
А рядом высадят живую изгородь из пузыреплодника в количестве 153 штук. Общая площадь благоустройства составит 843 квадратных метра.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле в оздоровятся 47,5 тысячи детей.