tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Сотни жителей Екатеринбурга стоят в очереди в МФЦ и из-за сбоя на «Госуслугах»

Сотни жителей Екатеринбурга столпились в МФЦ из-за записи в лагеря

4 марта 2024, 07:06
Фото: 1MI

Сотни жителей Екатеринбурга стоят в очереди в МФЦ и из-за сбоя на «Госуслугах»

В Екатеринбурге местные жители столпились в очередях у МФЦ и районных администраций. Все из-за того, что запись в детские лагеря пошла не по плану.

Заявки от родителей принимались на «Госуслугах», но на сайте случился сбой. С утра некоторые екатеринбуржцы встали в «живую очередь», пишет Е1.

Отмечается, что самая напряженная обстановка в администрации Орджоникидзевского района. Там столпились сотни граждан. А один мужчина вовсе закатил скандал, утверждают очевидцы.

По словам одной из родительниц, мужчина кричал, что был в Чечне. В ответ ему пригрозили полицией. В очередях люди простояли несколько часов.

Ранее сообщалось, что 47,5 тысячи детей оздоровятся в каникулы в Нижнем Тагиле.

В Академическом районе Екатеринбурга появится свой летний лагерь
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти миллиард рублей потратят на отдых детей в лагерях в Свердловской областиДетский лагерь в Свердловской области выплатит более 148 тысяч за травму ребенкаЗапись в лагеря на весенние каникулы стартует в Нижнем Тагиле 20 февраля
#Происшествия#Полиция#Администрация#Скандал#Очередь#Мфц#Госуслуги#Екатеринбург#Детские лагеря#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:22
Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
1 марта, 09:12
«Надо съездить в этот город»: «Уральские пельмени» снова пошутили над Нижним Тагилом
Вчера, 07:03
Баню на Вагонке в Нижнем Тагиле продают за 143 миллиона
2 марта, 12:34
111 лет исполнилось жительнице Горноуральского городского округа
Вчера, 06:14
Средняя зарплата в Свердловской области выросла за год почти на 22%
2 марта, 10:38