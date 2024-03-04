Сотни жителей Екатеринбурга столпились в МФЦ из-за записи в лагеря

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Заявки от родителей принимались на «Госуслугах», но на сайте случился сбой. С утра некоторые екатеринбуржцы встали в «живую очередь», пишет Е1.
Отмечается, что самая напряженная обстановка в администрации Орджоникидзевского района. Там столпились сотни граждан. А один мужчина вовсе закатил скандал, утверждают очевидцы.
По словам одной из родительниц, мужчина кричал, что был в Чечне. В ответ ему пригрозили полицией. В очередях люди простояли несколько часов.
Ранее сообщалось, что 47,5 тысячи детей оздоровятся в каникулы в Нижнем Тагиле.