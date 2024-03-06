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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

В СК расследуют дело о расселении домов за Макаровским мостом в Екатеринбурге

Расселение домов за Макаровским мостом в Екатеринбурге обернулось уголовным делом

6 марта 2024, 15:32
Фото: 1MI

В СК расследуют дело о расселении домов за Макаровским мостом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Следственный комитет заинтересовался действиями чиновников, которые закрыли глаза на выкуп квартир застройщиком до постановки на кадастровый учет земельных участков.

СК в Екатеринбурге в рамках уголовного дела расследует действия чиновников горадминистрации, которые допустили выкуп квартир в домах за Макаровским мостом застройщиком до процедуры выделения земельных участков. Об этом пишет ЕАН.

По факту компания «Брусника» начала выкуп квартир до проведения необходимых процедур с земельными участками, на которых стоят дома №1, 3 и 5 по улице Энергостроителей. По закону должна была пройти процедура выделения участков и присвоение каждому из них кадастрового номера.

В частности, следователей интересует тот факт, что переговоры с жителями представители «Брусники» начали год назад, в марте 2023 года, а письмо о необходимости провести кадастровые работы администрация Екатеринбурга направила только в декабре.

Напомним, что спор собственников и «Брусникой» длится более года. Некоторые жильцы не согласились с суммой компенсации, предложенной застройщиком, заявив, что за эти деньги не смогут купить себе жилье в том же районе и аналогичное по площади.

Сегодня в домах, которые так и не были окончательно расселены, отключили отопление.

В 2024 году на расселение аварийного фонда в Свердловской области потратят 3 млрд рублей.

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#Общество#Уголовное дело#Чиновники#Кадастровый учет#Земельный участок#Администрация екатеринбурга#Екатеринбург#Расселение жителей#Дарья Бобровицкая
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