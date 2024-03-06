Расселение домов за Макаровским мостом в Екатеринбурге обернулось уголовным делом

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
СК в Екатеринбурге в рамках уголовного дела расследует действия чиновников горадминистрации, которые допустили выкуп квартир в домах за Макаровским мостом застройщиком до процедуры выделения земельных участков. Об этом пишет ЕАН.
По факту компания «Брусника» начала выкуп квартир до проведения необходимых процедур с земельными участками, на которых стоят дома №1, 3 и 5 по улице Энергостроителей. По закону должна была пройти процедура выделения участков и присвоение каждому из них кадастрового номера.
В частности, следователей интересует тот факт, что переговоры с жителями представители «Брусники» начали год назад, в марте 2023 года, а письмо о необходимости провести кадастровые работы администрация Екатеринбурга направила только в декабре.
Напомним, что спор собственников и «Брусникой» длится более года. Некоторые жильцы не согласились с суммой компенсации, предложенной застройщиком, заявив, что за эти деньги не смогут купить себе жилье в том же районе и аналогичное по площади.
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