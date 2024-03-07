tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Студентов с детьми поддержат материально в Екатеринбурге

Для студентов с детьми из Екатеринбурга введут выплаты

7 марта 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney

Студентов с детьми поддержат материально в Екатеринбурге

В Екатеринбурге студентам колледжей и техникумов пообещали материальную поддержку в случае, если у них появятся дети.

Размер выплаты будет различаться. Он будет сформирован в зависимости от конкретной жизненной ситуации. Информацию анонсировал глава региона Евгений Куйвашев.

Выплата будет единовременной. Она будет отталкиваться от спецфонда конкретного техникума. Для получения выплат необходимо будет показать свидетельство о рождении малыша и написать заявление в адрес руководства колледжа.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала женщинам рожать первенцев до 24 лет. Она аргументировала свой призыв тем, что детородный возраст недолгий.

Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Узнать подробнее
Читайте также:
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчанеКомпания «Уральские авиалинии» опровергла сообщение о родах пассажиркиРепродуктивное здоровье и беременность. Как родить здорового ребенка?
#Общество#Дети#Деньги#Заявление#Колледж#Выплаты#Техникум#Екатеринбург#Свидетельство о рождении#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Свыше 260 шахматистов с разных областей России приехали в Верхнюю Салду
Вчера, 13:15
Восстановиться в должности: машинист из Нижнего Тагила судится ЕВРАЗ НТМК после ЧП
Вчера, 08:18
Из-под крана или из бутылки? Какую воду выбирают жители Свердловской области
5 марта, 05:30
34 раза и 5 вредных веществ: в Нижнем Тагиле выбросы превышали норму половину февраля
Сегодня, 04:46
Водитель такси в Нижнем Тагиле устроил пассажирам добрый квест по обмену подарками
Вчера, 12:31
Учительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникам
Вчера, 03:23