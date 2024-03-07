Для студентов с детьми из Екатеринбурга введут выплаты

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Размер выплаты будет различаться. Он будет сформирован в зависимости от конкретной жизненной ситуации. Информацию анонсировал глава региона Евгений Куйвашев.
Выплата будет единовременной. Она будет отталкиваться от спецфонда конкретного техникума. Для получения выплат необходимо будет показать свидетельство о рождении малыша и написать заявление в адрес руководства колледжа.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала женщинам рожать первенцев до 24 лет. Она аргументировала свой призыв тем, что детородный возраст недолгий.