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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В Краснотурьинске продают гараж за 4 миллиона

Гараж с холодильником и роботом-пылесосом продается в Краснотурьинске

7 марта 2024, 08:52
Фото: с сайта «Авито»

В Краснотурьинске продают гараж за 4 миллиона

В Краснотурьинске на продажу выставлен гараж стоимостью четыре миллиона.

Он отделан деревом, там проведено отопление. Владелец утверждает, что такой гараж «единственный».

Там есть охрана, а также система видеонаблюдения. Все документы к помещению прилагаются. Помещение оснащено телевизором, всей необходимой мебелью, столом, а также холодильником и многим другим. Кроме того, там есть робот-пылесос. Все это продается вместе с гаражом.

Ранее на продажу была выставлена старая красная машина. Ее оценили в два миллиона. «Запорожцу» 38 лет, он покрашен в красный цвет даже внутри салона.

Также ранее в уралськой столице продавался отель ATLAZA за 215 миллионов. Это объект с четырьмя этажами. Общая площадь — 1547,3 «квадратов».

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#Экономика#Краснотурьинск#Дерево#Отопление#Техника#Машина#Охрана#Видеонаблюдение#Продажа#Гараж#Холодильник#Телевизор#Робот-пылесос#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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