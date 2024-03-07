Гараж с холодильником и роботом-пылесосом продается в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Он отделан деревом, там проведено отопление. Владелец утверждает, что такой гараж «единственный».
Там есть охрана, а также система видеонаблюдения. Все документы к помещению прилагаются. Помещение оснащено телевизором, всей необходимой мебелью, столом, а также холодильником и многим другим. Кроме того, там есть робот-пылесос. Все это продается вместе с гаражом.
Ранее на продажу была выставлена старая красная машина. Ее оценили в два миллиона. «Запорожцу» 38 лет, он покрашен в красный цвет даже внутри салона.
Также ранее в уралськой столице продавался отель ATLAZA за 215 миллионов. Это объект с четырьмя этажами. Общая площадь — 1547,3 «квадратов».