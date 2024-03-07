Гараж с холодильником и роботом-пылесосом продается в Краснотурьинске

Там есть охрана, а также система видеонаблюдения. Все документы к помещению прилагаются. Помещение оснащено телевизором, всей необходимой мебелью, столом, а также холодильником и многим другим. Кроме того, там есть робот-пылесос. Все это продается вместе с гаражом.