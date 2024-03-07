Инвалиды сразились в дартсе и боулинге в Новоуральске

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Спортивное мероприятие прошло в ФОК «Кедр Южный». Всех участников поприветствовали, затем состоялась зажигательная зарядка. Об этом сообщает спортклуб «Кедр».
Соревновались лица с ОВЗ в разных дисциплинах — дартсе, боулинге, бросках в кольцо. Все спортсмены справились с испытаниями отлично.
Ранее сообщалось, что целые семьи поучаствовали в активности «Здоровая семья — здоровая страна» в Новоуральске. Состоялись семейные эстафеты, а также интеллектуальный квиз.