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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:37

В Новоуральске прошло Первенство по разным видам спорта среди инвалидов

Инвалиды сразились в дартсе и боулинге в Новоуральске

7 марта 2024, 07:35
Фото: спортклуб «Кедр»

В Новоуральске прошло Первенство по разным видам спорта среди инвалидов

В Новоуральске 6 марта состоялось Личное первенство по видам спорта Городского общества инвалидов. Состязание посвятили празднику женщин 8 марта.

Спортивное мероприятие прошло в ФОК «Кедр Южный». Всех участников поприветствовали, затем состоялась зажигательная зарядка. Об этом сообщает спортклуб «Кедр».

Соревновались лица с ОВЗ в разных дисциплинах — дартсе, боулинге, бросках в кольцо. Все спортсмены справились с испытаниями отлично.

Фото: спортклуб «Кедр»

Ранее сообщалось, что целые семьи поучаствовали в активности «Здоровая семья — здоровая страна» в Новоуральске. Состоялись семейные эстафеты, а также интеллектуальный квиз.

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#Спорт#Новоуральск#Инвалиды#ОВЗ#Боулинг#Екатеринбург#8 марта#Дарья Сорокина#Дартс
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