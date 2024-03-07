Инвалиды сразились в дартсе и боулинге в Новоуральске

Спортивное мероприятие прошло в ФОК «Кедр Южный». Всех участников поприветствовали, затем состоялась зажигательная зарядка. Об этом сообщает спортклуб «Кедр».



Соревновались лица с ОВЗ в разных дисциплинах — дартсе, боулинге, бросках в кольцо. Все спортсмены справились с испытаниями отлично.