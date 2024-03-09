«Мы очень скучаем по вам». Бойцы в зоне СВО тепло поздравили женщин с 8 Марта

Бойцы в зоне СВО записали душевное поздравление женщинам с 8 Марта

Военнослужащие российской армии, которые находятся в зоне СВО, записали душевное поздравление к 8 Марта. Они признались, что очень скучают по своим женам, матерям и дочерям.