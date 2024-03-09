«Мы очень скучаем по вам». Бойцы в зоне СВО тепло поздравили женщин с 8 Марта

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Published Сегодня, 08:47
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Трогательное послание записали бойцы ВС РФ из зоны СВО к Международному женскому дню. Они тепло поздравили всех россиянок и признались, что очень скучают по своим любимым женщинам. Видео опубликовал паблик «Вместе-мы-сила Жены-Нижнего-Тагила».
Поздравляем вас с 8 Марта — мамы, жены, дочери! И все красивых девушек наших, хороших, любимых! <…>Будьте счастливы, здоровы, растите детей. Светите, как солнышко весеннее! <…> Мы очень скучаем по вам! Спасибо за тыл! — с такими словами военнослужащие обратились к прекрасному полу.
В Екатеринбурге женщин с 8 марта поздравили бойцы СВО в полной выкладке с цветами в руках вместо оружия.