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Бойцы в зоне СВО записали душевное поздравление женщинам с 8 Марта

«Мы очень скучаем по вам». Бойцы в зоне СВО тепло поздравили женщин с 8 Марта

9 марта 2024, 08:47
Фото: скрин видео «Вместе-мы-сила Жены-Нижнего-Тагила»

Бойцы в зоне СВО записали душевное поздравление женщинам с 8 Марта

Военнослужащие российской армии, которые находятся в зоне СВО, записали душевное поздравление к 8 Марта. Они признались, что очень скучают по своим женам, матерям и дочерям.

Трогательное послание записали бойцы ВС РФ из зоны СВО к Международному женскому дню. Они тепло поздравили всех россиянок и признались, что очень скучают по своим любимым женщинам. Видео опубликовал паблик «Вместе-мы-сила Жены-Нижнего-Тагила».

Поздравляем вас с 8 Марта — мамы, жены, дочери! И все красивых девушек наших, хороших, любимых! <…>Будьте счастливы, здоровы, растите детей. Светите, как солнышко весеннее! <…> Мы очень скучаем по вам! Спасибо за тыл! — с такими словами военнослужащие обратились к прекрасному полу.

В Екатеринбурге женщин с 8 марта поздравили бойцы СВО в полной выкладке с цветами в руках вместо оружия.

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#Общество#Нижний Тагил#Праздник#Женщины#Поздравление#Екатеринбург#8 марта#СВО#Боец СВО#Дарья Бобровицкая
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