Продавцы онлайн-магазина по продаже цветов пригрозили покупательнице минированием

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В Екатеринбурге продавцы одного из онлайн-магазинов по продаже цветов угрожали заминировать покупательницу и вымогали у нее деньги. Об этом рассказал читательница E1.ru.
8 марта девушка заказала цветы стоимостью около семи тысяч рублей. Доставка должна была пройти по двум адресам, но курьер не приехал в назначенный срок. Далее она обнаружила, что ее аккаунт заблокирован. Когда покупательница написала в интернет-магазин жалобу, ей начали угрожать минированием торгового центра и квартиры.
Затем продавцы начали вымогать 15 тысяч рублей, пообещав, что взамен оставят ее в покое.
Представители правоохранительных органов данный инцидент пока не прокомментировали.
В Екатеринбурге неизвестный мужчина угрожал заминировать площадку, на которой проходил концерт SHAMANa.