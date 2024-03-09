tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Жительнице Екатеринбурга пригрозили минированием после заказа цветов онлайн

Продавцы онлайн-магазина по продаже цветов пригрозили покупательнице минированием

9 марта 2024, 06:24
Фото: 1MI

Жительнице Екатеринбурга пригрозили минированием после заказа цветов онлайн

Жительница Екатеринбурга, заказав доставку цветов курьером в онлайн-магазине, не только не получила свой букет, но и столкнулась с угрозами от продавцов.

В Екатеринбурге продавцы одного из онлайн-магазинов по продаже цветов угрожали заминировать покупательницу и вымогали у нее деньги. Об этом рассказал читательница E1.ru.

8 марта девушка заказала цветы стоимостью около семи тысяч рублей. Доставка должна была пройти по двум адресам, но курьер не приехал в назначенный срок. Далее она обнаружила, что ее аккаунт заблокирован. Когда покупательница написала в интернет-магазин жалобу, ей начали угрожать минированием торгового центра и квартиры.

Затем продавцы начали вымогать 15 тысяч рублей, пообещав, что взамен оставят ее в покое.

Представители правоохранительных органов данный инцидент пока не прокомментировали.

В Екатеринбурге неизвестный мужчина угрожал заминировать площадку, на которой проходил концерт SHAMANa.

Читайте также:
Продали по дешевке: в Екатеринбурге нашли украденную в Москве партию цветов к 8 мартаЖители Нижнего Тагила вымогали деньги под угрозой расправыВ Екатеринбурге краевед играл на «криптобирже» и потерял 6 млн рублей
#Полиция#Криминал#Покупка#Цветы#Минирование#Угрозы#Екатеринбург#8 марта#Инцидент#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Её года — её богатство: жительницу Черноисточинска поздравили со 111-летием
Вчера, 14:47
Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 году
Сегодня, 06:50
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Екатеринбургом
Сегодня, 05:33
Бойцы СВО 8 марта вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы подарить цветы женщинам
Сегодня, 06:32
Взрослый и ребенок пострадали в массовом ДТП с КАМАЗом и четырьмя легковыми авто
Вчера, 12:25