Продавцы онлайн-магазина по продаже цветов пригрозили покупательнице минированием

8 марта девушка заказала цветы стоимостью около семи тысяч рублей. Доставка должна была пройти по двум адресам, но курьер не приехал в назначенный срок. Далее она обнаружила, что ее аккаунт заблокирован. Когда покупательница написала в интернет-магазин жалобу, ей начали угрожать минированием торгового центра и квартиры.