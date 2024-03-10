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Житель Краснотурьинска проехал по Египту пьяным

Блогер из Краснотурьинска пьяным катался по Египту

10 марта 2024, 06:59
Фото: 1MI

Житель Краснотурьинска проехал по Египту пьяным

Блогер Александр Лещев, который потерял супругу в аварии с автобусом, пьяный катался по Египту. Происходящее он сам снял на видео.

На кадрах видно, что мужчина под громкую музыку в нетрезвом состоянии покатался по Египту. Таким образом, как сказал сам Александр, он «разгружает голову». Во время такого катания свердловчанин находился на пассажирском сидении.

Я понимаю, что может кому-то это неприемлемо в жизни… Но я вам показываю свою жизнь, как я ее проживаю, — сказал Лещев.

На видео Александр, а также другие мужчины находящиеся в соседней машине громко кричат. В этот момент оба автомобиля едут по дороге под громкую музыку. На утро Александр рассказал, что он все четыре месяца после смерти жены находится в ужасном состоянии. И теперь он пытается «раскачать себя», так как у него уже начались проблемы со здоровьем.

Напомним, что супруге Александра Виктории было 28 лет. Она погибла в ДТП на свердловской трассе в середине ноября. Она была пассажиркой автобуса, который влетел в фуру. Теперь Александр один воспитывает маленькую дочь.

Ранее Александр получил результаты экспертизы о смерти своей жены. Там сказано, что смерть девушки наступила от травм тела и головы.

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