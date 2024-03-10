Блогер из Краснотурьинска пьяным катался по Египту

На видео Александр, а также другие мужчины находящиеся в соседней машине громко кричат. В этот момент оба автомобиля едут по дороге под громкую музыку. На утро Александр рассказал, что он все четыре месяца после смерти жены находится в ужасном состоянии. И теперь он пытается «раскачать себя», так как у него уже начались проблемы со здоровьем.