Блогер из Краснотурьинска пьяным катался по Египту

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
На кадрах видно, что мужчина под громкую музыку в нетрезвом состоянии покатался по Египту. Таким образом, как сказал сам Александр, он «разгружает голову». Во время такого катания свердловчанин находился на пассажирском сидении.
Я понимаю, что может кому-то это неприемлемо в жизни… Но я вам показываю свою жизнь, как я ее проживаю, — сказал Лещев.
На видео Александр, а также другие мужчины находящиеся в соседней машине громко кричат. В этот момент оба автомобиля едут по дороге под громкую музыку. На утро Александр рассказал, что он все четыре месяца после смерти жены находится в ужасном состоянии. И теперь он пытается «раскачать себя», так как у него уже начались проблемы со здоровьем.
Напомним, что супруге Александра Виктории было 28 лет. Она погибла в ДТП на свердловской трассе в середине ноября. Она была пассажиркой автобуса, который влетел в фуру. Теперь Александр один воспитывает маленькую дочь.
Ранее Александр получил результаты экспертизы о смерти своей жены. Там сказано, что смерть девушки наступила от травм тела и головы.