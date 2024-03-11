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Житель Екатеринбурга пожаловался на учительниц за танцы на сцене

Развратные танцы учителей возмутили жителя Екатеринбурга

11 марта 2024, 07:39
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга пожаловался на учительниц за танцы на сцене

В Екатеринбурге местный житель пожаловался на учителей школы №161, которые станцевали на сцене. Мужчина назвал такие танцы развратными.

Танцевали педагоги в рамках конкурса, проходящего в актовом зале школы. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Согласно одному из заданий, нужно было станцевать. И кто станцует лучше, тот и победил.

Две учительницы решили, что разврат им поможет победить. Дети, сидящие в зале, видимо, их не смутили. Стыд и позор, — пожаловался екатеринбуржец.

Некоторые пользователи соцсетей не согласились с мужчиной. Они сказали, что «если это стриптиз, то очень целомудренный». Одна екатеринбурженка вовсе узнала в танцующей учительнице своего педагога. Она добавила, что эта преподавательница очень серьезная, поэтому танцующей ее редко кто видел и, вероятно, поэтому, залу нравится.

Моя любимая учительница. Между прочим она очень строгая, — пишет пользовательница соцсетей Алина.

Ранее сообщалось, что пять жительниц Нижнего Тагила танцевали на пилоне на конкурсе в Екатеринбурге.

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#Общество#Свердловская область#Видео#Видеоролик#Педагог#Танцы#Разврат#Стриптиз#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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