Развратные танцы учителей возмутили жителя Екатеринбурга

Некоторые пользователи соцсетей не согласились с мужчиной. Они сказали, что «если это стриптиз, то очень целомудренный». Одна екатеринбурженка вовсе узнала в танцующей учительнице своего педагога. Она добавила, что эта преподавательница очень серьезная, поэтому танцующей ее редко кто видел и, вероятно, поэтому, залу нравится.