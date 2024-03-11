Развратные танцы учителей возмутили жителя Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Танцевали педагоги в рамках конкурса, проходящего в актовом зале школы. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Согласно одному из заданий, нужно было станцевать. И кто станцует лучше, тот и победил.
Две учительницы решили, что разврат им поможет победить. Дети, сидящие в зале, видимо, их не смутили. Стыд и позор, — пожаловался екатеринбуржец.
Некоторые пользователи соцсетей не согласились с мужчиной. Они сказали, что «если это стриптиз, то очень целомудренный». Одна екатеринбурженка вовсе узнала в танцующей учительнице своего педагога. Она добавила, что эта преподавательница очень серьезная, поэтому танцующей ее редко кто видел и, вероятно, поэтому, залу нравится.
Моя любимая учительница. Между прочим она очень строгая, — пишет пользовательница соцсетей Алина.
Ранее сообщалось, что пять жительниц Нижнего Тагила танцевали на пилоне на конкурсе в Екатеринбурге.