tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В Свердловской области блины на Масленицу будут самыми дешевыми в УрФО

В УрФО блины на Масленицу дешевле всего обойдутся хозяйкам Свердловской области

11 марта 2024, 15:05
Фото: 1MI

В Свердловской области блины на Масленицу будут самыми дешевыми в УрФО

На порцию масленичных блинов жители Свердловской области потратят всего 125 рублей. Дешевле на Урале не найти.

Эксперты портала Bankiros в преддверии Масленицы высчитали «индекс» блинов во всех регионах России. В Уральском федеральном округе дешевле всего традиционное угощение обойдется свердловчанам — здесь порцию из 20 блинов можно испечь всего за 125 рублей.

В общую сумму вошла стоимость литра молока, двух яиц, 500 граммов муки и 100 граммов сахара. Цены на продукты взяли из данных Росстата.

В Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) порцию из 20 блинов можно испечь за 131 рубль. На третьем месте — Курганская область. Здесь хозяйки на покупку ингредиентов для блинной закваски в среднем тратят 134 рубля.

Дороже всего угощение на Масленицу в УрФО обойдется жителям Ямало-Ненецкого АО — 169 рублей.

В России самые дешевые блины пекут в республике Мордовия — всего 111 рублей. Ну, а жителям Магаданской области придется раскошелиться на 241 рубль.

В Нижнем Тагиле прошел фестиваль «Боярыня Масленица».

Читайте также:
Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 годуЖителей Екатеринбурга отвезут к местам гуляний на МасленицуДиетолог: Встречайте Масленицу с полезными блинами
#Экономика#Россия#Свердловская область#Молоко#Яйца#Масленица#Блины#Мука#Сахар#Екатеринбург#Цена#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта
Сегодня, 11:26
Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Сегодня, 07:52
Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?
Сегодня, 11:44
Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле
Сегодня, 11:45
Мощная магнитная буря накрыла Землю. Как это скажется на свердловчанах
Сегодня, 11:41
Песни, конкурс и блины по-Пинаевски: в Тагиле прошел фестиваль «Боярыня Масленица»
Вчера, 13:15