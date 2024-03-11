В УрФО блины на Масленицу дешевле всего обойдутся хозяйкам Свердловской области

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Эксперты портала Bankiros в преддверии Масленицы высчитали «индекс» блинов во всех регионах России. В Уральском федеральном округе дешевле всего традиционное угощение обойдется свердловчанам — здесь порцию из 20 блинов можно испечь всего за 125 рублей.
В общую сумму вошла стоимость литра молока, двух яиц, 500 граммов муки и 100 граммов сахара. Цены на продукты взяли из данных Росстата.
В Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) порцию из 20 блинов можно испечь за 131 рубль. На третьем месте — Курганская область. Здесь хозяйки на покупку ингредиентов для блинной закваски в среднем тратят 134 рубля.
Дороже всего угощение на Масленицу в УрФО обойдется жителям Ямало-Ненецкого АО — 169 рублей.
В России самые дешевые блины пекут в республике Мордовия — всего 111 рублей. Ну, а жителям Магаданской области придется раскошелиться на 241 рубль.
В Нижнем Тагиле прошел фестиваль «Боярыня Масленица».