Ролы из блинов: новый тренд Масленичной недели в 2024 году

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Не так давно российские хозяйки стали делать блинные ролы. Очевидно, любовь к японской кухне положила начало возможности разнообразить русскую кухню. Новый тренд так прижился, что на праздничном столе Масленичной недели нередко можно увидеть суши из блинов с различными начинками.
Тесто для блинов готовиться по классическому рецепту. Но для этой закуски не подходят ажурные блины, поскольку начинка может вытекать. Главное, блинчики должны быть тонкими и эластичными, чтобы они не разваливались при заворачивании начинки.
На одну половину охлажденного блинчика нужно намазать 1 ст. ложку мягкого сыра, положить несколько ломтиков семги и продольные кусочки огурца. Свернуть блинчик трубочкой и прижать руками, дать постоять около 10 минут. После, острым ножом разрезать на небольшие кусочки, около 3-4 см.
Перед подачей блюда можно украсить его веточками петрушки или зеленого лука.