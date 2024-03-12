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Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Ролы из блинов: новый тренд Масленичной недели в 2024 году

Ролы из блинов: новый тренд Масленичной недели в 2024 году

12 марта 2024, 08:46
Ролы из блинов: новый тренд Масленичной недели в 2024 году
Замена классическим блинам и простор для выбора начинок — суши из блинов

Блинные ролы

Не так давно российские хозяйки стали делать блинные ролы. Очевидно, любовь к японской кухне положила начало возможности разнообразить русскую кухню. Новый тренд так прижился, что на праздничном столе Масленичной недели нередко можно увидеть суши из блинов с различными начинками.

Суши из блиновСуши из блинов
Суши из блинов
Фото: Изображение Midjourney

Как приготовить тесто для блинных ролов

Тесто для блинов готовиться по классическому рецепту. Но для этой закуски не подходят ажурные блины, поскольку начинка может вытекать. Главное, блинчики должны быть тонкими и эластичными, чтобы они не разваливались при заворачивании начинки.

Блинные ролы с семгой и сливочным сыром

Рецепт блинов:

  • молоко — 0,5 л
  • яйца — 3 шт
  • растительное масло — 3 ст л
  • мука — 9 ст л без горки

Начинка:

  • мягкий сливочный сыр
  • семга слабосоленая
  • свежий огурец
Блинные ролыБлинные ролы
Блинные ролы

На одну половину охлажденного блинчика нужно намазать 1 ст. ложку мягкого сыра, положить несколько ломтиков семги и продольные кусочки огурца. Свернуть блинчик трубочкой и прижать руками, дать постоять около 10 минут. После, острым ножом разрезать на небольшие кусочки, около 3-4 см.

Перед подачей блюда можно украсить его веточками петрушки или зеленого лука.

Блинные ролы
Видео: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Rp1CSGgM4uo&t=21s">https://youtube.com/watch?v=Rp1CSGgM4uo&t=21s</a>
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