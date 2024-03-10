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Превышение формальдегида и 111-летний юбилей: итоги выходных в Нижнем Тагиле

Превышение формальдегида и 111-летний юбилей: итоги выходных в Нижнем Тагиле

10 марта 2024, 16:24
Фото: Изображение Midjourney
Жительницу Черноисточинска в Нижнем Тагиле поздравили со 111-летним юбилеем, вагон сошел с рельсов на ЕВРАЗ НТМК, а формальдегид в городе превысил норму. Итоги выходных в Нижнем Тагиле с 8 по 10 марта 2024 года.

Редакция TagilCity.ru поздравила со 111-летием Воробьеву Валентину Сысоевну, которая живет в поселке Черноисточинск, а также подготовила материал о ее жизненном пути.

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Формальдегид в Нижнем Тагиле снова превысил установленные нормативы в 1,1 раза. Выброс данного опасного вещества произошел 6 марта 2024 года. Содержание CH2O составило 1,1 ПДК.

Формальдегид превысил норму в 1,1 раза в Нижнем Тагиле 6 марта
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Масленицу в 2024 году тагильчане будут отмечать с 11 по 17 марта. История возникновения древнейшего праздника на Руси, а также его аналоги в других странах рассказаны в материале TagilCity.ru.

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Вагон тепловоза на предприятии ЕВРАЗ НТМК 23 января 2024 года сошел с рельсов. После проверки данного инцидента промышленный завод получил предупреждение от Ространснадзора, так как замруководителя цеха нарушил инструкцию по движению железнодорожного транспорта и не обеспечил его безопасность.

Что-то попало под колеса: на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле вагон сошел с рельсов
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В течение рабочей недели в Нижнем Тагиле синоптики спрогнозировали ветреную погоду. Также к концу предстоящей недели в городе возможен мокрый снег.

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