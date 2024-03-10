Превышение формальдегида и 111-летний юбилей: итоги выходных в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Редакция TagilCity.ru поздравила со 111-летием Воробьеву Валентину Сысоевну, которая живет в поселке Черноисточинск, а также подготовила материал о ее жизненном пути.
Формальдегид в Нижнем Тагиле снова превысил установленные нормативы в 1,1 раза. Выброс данного опасного вещества произошел 6 марта 2024 года. Содержание CH2O составило 1,1 ПДК.
Масленицу в 2024 году тагильчане будут отмечать с 11 по 17 марта. История возникновения древнейшего праздника на Руси, а также его аналоги в других странах рассказаны в материале TagilCity.ru.
Вагон тепловоза на предприятии ЕВРАЗ НТМК 23 января 2024 года сошел с рельсов. После проверки данного инцидента промышленный завод получил предупреждение от Ространснадзора, так как замруководителя цеха нарушил инструкцию по движению железнодорожного транспорта и не обеспечил его безопасность.
В течение рабочей недели в Нижнем Тагиле синоптики спрогнозировали ветреную погоду. Также к концу предстоящей недели в городе возможен мокрый снег.