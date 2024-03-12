Среди жителей Екатеринбурга определят чемпиона по поеданию блинов

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Праздничное мероприятие будет проходить в ТЦ «Карнавал». Горожане, которые придут поучаствовать, смогут самостоятельно выбрать начинки, с которыми будут есть блины: творог, рыба, мясо, фрукты, рассказали организаторы чемпионата.
Кроме соревнований по блинам в торговом центре будет культурная программа, во время которой выступят музыканты фольклорной группы, а также цыганский коллектив. Гуляния пройдут с 14:00 до 16:00.
Напомним, в Нижнем Тагиле проходил фестиваль-конкурс «Боярыня Масленица». Мероприятие организовали в ГДДЮТ.