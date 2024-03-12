Центр Екатеринбурга зачистят от киосков

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Торговля станет более современной, утверждает глава города Алексей Орлов, пишет Е1. Он рассказал, что киоски нужны горожанам только там, где не хватает супермаркетов.
К тому же, свыше сотни бизнесменов сдают ненадлежащую отчетность по налогам, в киосках порой нет касс, а зарплаты продавцам хозяева платят «в конвертах», тем самым избегая налогов.
Мэр выразил уверенность в том, что киосков не должно быть на центральных улицах, по которым часто ходят туристы.
Некоторые торговые объекты были снесены, изъяты и вывезены. Сейчас они находятся под Бебелевским мостом. В прошлом году началась работа по утилизации. Годом ранее в городе удалось ликвидировать порядка 100 торговых точек.
Ранее в администрации объяснили причины сноса киосков на остановках.