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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

В Екатеринбурге озвучили планы по борьбе с киосками

Центр Екатеринбурга зачистят от киосков

12 марта 2024, 13:54
Фото: 1MI

В Екатеринбурге озвучили планы по борьбе с киосками

В Екатеринбурге к 2025 году планируют принять новую схему размещения киосков. Таким образом будут ужесточены правила.

Торговля станет более современной, утверждает глава города Алексей Орлов, пишет Е1. Он рассказал, что киоски нужны горожанам только там, где не хватает супермаркетов.

К тому же, свыше сотни бизнесменов сдают ненадлежащую отчетность по налогам, в киосках порой нет касс, а зарплаты продавцам хозяева платят «в конвертах», тем самым избегая налогов.

Мэр выразил уверенность в том, что киосков не должно быть на центральных улицах, по которым часто ходят туристы.

Некоторые торговые объекты были снесены, изъяты и вывезены. Сейчас они находятся под Бебелевским мостом. В прошлом году началась работа по утилизации. Годом ранее в городе удалось ликвидировать порядка 100 торговых точек.

Ранее в администрации объяснили причины сноса киосков на остановках.

Плата за размещение киосков может увеличиться в Екатеринбурге
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#Экономика#Свердловская область#Город#Налоги#Торговля#Киоск#Киоски#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Размещение#Нестационарные киоски
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