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Под Нижним Тагилом капитально отремонтируют фасад Центра культуры

Ремонт фасада Центра культуры предстоит в поселке под Нижним Тагилом

13 марта 2024, 10:22
Фото: 1MI

Под Нижним Тагилом капитально отремонтируют фасад Центра культуры

В поселке под Нижним Тагилом капитально отремонтируют фасад МБУ ГГО «Черноисточинский ЦК». На работы выделено 5,4 миллиона рублей.

Закончить работы в здании на улице Юбилейная, 7А подрядчику необходимо до 31 августа 2024 года, то есть до нового учебного года. Центр культуры двухэтажный, площадь составляет 1,1 тысячи квадратных метра, а его высота — 9,39 метра.

Согласно документации, строители возведут временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения ремонта, а до сдачи объекта демонтируют и вывезут их.

Подрядчик очистит фасад, заделает трещины, отремонтирует штукатурку, окрасит поверхности акриловой краской, установит шипы от голубей. Также предстоит отремонтировать колонны здания и ступеньки. Заявки на тендер можно подавать до 19 марта 2024 года.

А в Нижнем Тагиле планируется отремонтировать фасад в школе-интернате № 2.

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