Ремонт фасада Центра культуры предстоит в поселке под Нижним Тагилом

Закончить работы в здании на улице Юбилейная, 7А подрядчику необходимо до 31 августа 2024 года, то есть до нового учебного года. Центр культуры двухэтажный, площадь составляет 1,1 тысячи квадратных метра, а его высота — 9,39 метра.