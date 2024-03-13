Ремонт фасада Центра культуры предстоит в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Закончить работы в здании на улице Юбилейная, 7А подрядчику необходимо до 31 августа 2024 года, то есть до нового учебного года. Центр культуры двухэтажный, площадь составляет 1,1 тысячи квадратных метра, а его высота — 9,39 метра.
Согласно документации, строители возведут временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения ремонта, а до сдачи объекта демонтируют и вывезут их.
Подрядчик очистит фасад, заделает трещины, отремонтирует штукатурку, окрасит поверхности акриловой краской, установит шипы от голубей. Также предстоит отремонтировать колонны здания и ступеньки. Заявки на тендер можно подавать до 19 марта 2024 года.
А в Нижнем Тагиле планируется отремонтировать фасад в школе-интернате № 2.