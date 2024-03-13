Тротуар для «узких» жителей Екатеринбурга в Академическом снова станет нормальным

Тротуар шириной 1,5 метра, который еще более сузил стоящий рядом забор, проходит по улице Серафимы Дерябкиной при подъеме на Волгоградскую. Власти Екатеринбурга обещают вернуть ему нормальную ширину. Об этом пишет E1.ru.