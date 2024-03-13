tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В Екатеринбурге тротуару для «узких» вернут нормальные размеры

Тротуар для «узких» жителей Екатеринбурга в Академическом снова станет нормальным

13 марта 2024, 09:22
Фото: 1MI

В Екатеринбурге тротуару для «узких» вернут нормальные размеры

В мэрии Екатеринбурга планируют вернуть нормальные размеры тротуару вдоль трамвайной линии в Академическом, по которому раньше пешеходы ходили с трудом.

Тротуар шириной 1,5 метра, который еще более сузил стоящий рядом забор, проходит по улице Серафимы Дерябкиной при подъеме на Волгоградскую. Власти Екатеринбурга обещают вернуть ему нормальную ширину. Об этом пишет E1.ru.

Чтобы расширить тротуар, который в народе прозвали «тропой для узких», рабочим придется снести забор, который отделяют пешеходную зону от территории гаражного кооператива. Таким образом, дорожка для екатеринбуржцев расширится на 1,5-2 метра.

Напомним, что шириной тротуара на улице Серафимы Дерябкиной пришлось пожертвовать при прокладке трамвайных путей из Академического в центр.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге «поплыла» тротуарная плитка в Историческом сквере, которую уложили только в прошлом году.

Читайте также:
В администрации Екатеринбурга прокомментировали судьбу закрытого тканью арт-объектаЧиновникам в мэрии Екатеринбурга запретили пить чай с гостямиПенсионерка из Полевского отсудила 400 тысяч рублей за травму на скользком тротуаре
#Общество#Пешеходы#Тротуар#Дороги#Забор#Екатеринбург#Мэрия Екатеринбурга#Расширение#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Уроки, дистант и музеи: школы Нижнего Тагила сами решают, как работать в день выборов
Вчера, 13:53
Тагильская молодежь пообщалась с Героем РФ, уничтожавшим бандитов на Северном Кавказе
Вчера, 13:30
Миграционная служба и рынок: на Красном Камне в Нижнем Тагиле отключили свет
Вчера, 13:31
Золотые вы наши: танцоры из Нижнего Тагила привезли награды «Кубка Спартака-2024»
Вчера, 14:56
Спортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним Тагилом
Вчера, 14:09
Участников массовой драки с битами в Нижнем Тагиле установила полиция
Вчера, 14:08
"