Тротуар для «узких» жителей Екатеринбурга в Академическом снова станет нормальным

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Тротуар шириной 1,5 метра, который еще более сузил стоящий рядом забор, проходит по улице Серафимы Дерябкиной при подъеме на Волгоградскую. Власти Екатеринбурга обещают вернуть ему нормальную ширину. Об этом пишет E1.ru.
Чтобы расширить тротуар, который в народе прозвали «тропой для узких», рабочим придется снести забор, который отделяют пешеходную зону от территории гаражного кооператива. Таким образом, дорожка для екатеринбуржцев расширится на 1,5-2 метра.
Напомним, что шириной тротуара на улице Серафимы Дерябкиной пришлось пожертвовать при прокладке трамвайных путей из Академического в центр.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге «поплыла» тротуарная плитка в Историческом сквере, которую уложили только в прошлом году.