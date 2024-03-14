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Updated Сегодня, 11:58

Блогер из Петербурга назвал Екатеринбург очередным «загнивающим городом»

«Еще один загнивающий город»: блогер из Питера раскритиковал Екатеринбург

14 марта 2024, 11:56
Фото: 1MI

Блогер из Петербурга назвал Екатеринбург очередным «загнивающим городом»

Житель Санкт-Петербурга снял для своего блога видео, в котором раскритиковал Екатеринбург. Он назвал его «еще одним загнивающим городом России».

Тревел-блогера зовут Марк Еремин. Он снял на видео свою прогулку по Екатеринбургу. Ролик длится полторы минуты. Снимал Марк улицы, здания и виды. За кадром он говорил, какое население у города, что здесь есть метро и какие власти озвучивали планы на дальнейшее развитие Екатеринбурга.

Я в городе бесконечных строек, и если так и дальше пойдет, то он точно станет похож ну, к примеру, на какой-нибудь азиатский город с большим количеством высоток. Такой себе «уральский Бангкок», — высказался путешественник.

Также Еремин сказал, что в городе неплохо обстоят дела с общественным транспортом. В следующий раз петербуржец хочет бы посетить Екатеринбург летом.

Ранее сообщалось, что блогер из Краснотурьинска пьяным катался по Египту. Он сидел на пассажирском сидении.

Блогер Уланова может быть причастна к незаконной финансовой деятельности
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