«Еще один загнивающий город»: блогер из Питера раскритиковал Екатеринбург

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Тревел-блогера зовут Марк Еремин. Он снял на видео свою прогулку по Екатеринбургу. Ролик длится полторы минуты. Снимал Марк улицы, здания и виды. За кадром он говорил, какое население у города, что здесь есть метро и какие власти озвучивали планы на дальнейшее развитие Екатеринбурга.
Я в городе бесконечных строек, и если так и дальше пойдет, то он точно станет похож ну, к примеру, на какой-нибудь азиатский город с большим количеством высоток. Такой себе «уральский Бангкок», — высказался путешественник.
Также Еремин сказал, что в городе неплохо обстоят дела с общественным транспортом. В следующий раз петербуржец хочет бы посетить Екатеринбург летом.
Ранее сообщалось, что блогер из Краснотурьинска пьяным катался по Египту. Он сидел на пассажирском сидении.