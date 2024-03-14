«Еще один загнивающий город»: блогер из Питера раскритиковал Екатеринбург

Тревел-блогера зовут Марк Еремин. Он снял на видео свою прогулку по Екатеринбургу. Ролик длится полторы минуты. Снимал Марк улицы, здания и виды. За кадром он говорил, какое население у города, что здесь есть метро и какие власти озвучивали планы на дальнейшее развитие Екатеринбурга.