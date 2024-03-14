Каменск-Уральский на день останется без отопления

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Мера затронет более десяти домов. Это дома № 3, № 7, № 9 на улице Авиаторов; дома № 42, № 44, № 44а, № 45, № 50 на улице Карла Маркса; дом №15 на Мичурина, дома №5, 6, 7 на Московской, сообщает УК «КУДЕЗ», пишет 66.ru.
Тепла в этих домах не будет, предположительно, до середины дня 14 марта. Дело в том, что проводятся работы на трубопроводе.
Ранее была названа приблизительная дата окончания отопительного сезона. Батареи в квартирах отключат примерно в начале мая, когда температура выше +8 будет стоять за окном как минимум 5 дней.