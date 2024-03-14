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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Отопление отключат на день в десятке домов в Каменске-Уральском

Каменск-Уральский на день останется без отопления

14 марта 2024, 09:04
Фото: 1MI

Отопление отключат на день в десятке домов в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском на день отключат отопление в ряде домов. День отключения — 14 марта.

Мера затронет более десяти домов. Это дома № 3, № 7, № 9 на улице Авиаторов; дома № 42, № 44, № 44а, № 45, № 50 на улице Карла Маркса; дом №15 на Мичурина, дома №5, 6, 7 на Московской, сообщает УК «КУДЕЗ», пишет 66.ru.

Тепла в этих домах не будет, предположительно, до середины дня 14 марта. Дело в том, что проводятся работы на трубопроводе.

Ранее была названа приблизительная дата окончания отопительного сезона. Батареи в квартирах отключат примерно в начале мая, когда температура выше +8 будет стоять за окном как минимум 5 дней.

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#Общество#Каменск-Уральский#Отопление#Теплотрасса#Дома#Тепло#Батарея#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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