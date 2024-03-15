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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Бывшего военкома оставили под домашним арестом в Екатеринбурге

Бывшего военкома оставили под домашним арестом в Екатеринбурге

15 марта 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
Экс-военком был оставлен под домашним арестом. Такая мера наказания для бывшего руководителя военкомата вЕкатериньурге будет действовать до 5 мая.

Адвокат бывшего военкома подавал жалобу с просьбой смягчить ему наказание, но ничего не вышло, сообщает Свердловский облсуд.

Отмечается, что речь идет об экс-военкоме Сергее Белоусове, который вявлялся руководителем комиссариата Орджоникидзевского района. Задержан он был летом прошлого года. Его обвиняют во взяточничестве.

Ранее сообщалось, что экс-мэру Пышминского ГО просили дать 9 лет тюрьмы за коррупцию.

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#Происшествия#Свердловская область#Взятка#Военкомат#Домашний арест#Екатеринбург#Военком#Взятки#Дарья Сорокина#Свердловский облсуд
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