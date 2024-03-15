Бывшего военкома оставили под домашним арестом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Адвокат бывшего военкома подавал жалобу с просьбой смягчить ему наказание, но ничего не вышло, сообщает Свердловский облсуд.
Отмечается, что речь идет об экс-военкоме Сергее Белоусове, который вявлялся руководителем комиссариата Орджоникидзевского района. Задержан он был летом прошлого года. Его обвиняют во взяточничестве.
Ранее сообщалось, что экс-мэру Пышминского ГО просили дать 9 лет тюрьмы за коррупцию.