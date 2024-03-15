МВД опровергло информацию о ноже в руках у школьницы из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Ранее появлялась информация о том, что девочка якобы бросалась на сверстников с ножом-бабочкой. На самом деле это был брелок от ключей, отметили в УМВД.
Полиция проводит проверку. Также стражи порядка намерены поучаствовать в совете профилактики гимназии. После проверки они примут решение.
Ранее очевидцы событий сообщали, что у девочки случился нервный срыв. Также они сообщали, что девочка угрожала одноклассникам.