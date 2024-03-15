tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

МВД опровергло информацию о ноже в руках у школьницы из Екатеринбурга

МВД опровергло информацию о ноже в руках у школьницы из Екатеринбурга

15 марта 2024, 13:52
Фото: 1MI
В полиции опровергли сообщения о вооруженной ученице гимназии №147 в Екатеринбурге.

Ранее появлялась информация о том, что девочка якобы бросалась на сверстников с ножом-бабочкой. На самом деле это был брелок от ключей, отметили в УМВД.

Полиция проводит проверку. Также стражи порядка намерены поучаствовать в совете профилактики гимназии. После проверки они примут решение.

Ранее очевидцы событий сообщали, что у девочки случился нервный срыв. Также они сообщали, что девочка угрожала одноклассникам.

В Белоярском восьмиклассник пырнул ножом сверстника после уроков
Узнать подробнее
Читайте также:
Охранники ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге задержали и заковали в наручники посетителяПрокуратура проконтролирует проверку аварии на трассе Екатеринбург — АлапаевскВ Нижнем Тагиле начался суд на полицейскими, в машине которых умер задержанный
#Происшествия#Проверка#Полиция#Нож#Ключи#Информация#Школьница#МВД#Решение#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#УМВД
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила начали голосовать на выборах президента России
Сегодня, 04:54
Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
Вчера, 10:46
Стали известны «часы пик» на автодорогах: топ вечных пробок в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:38
Здание единственной поликлиники в Горноуральском закрыли на ремонт
Сегодня, 15:19
Явка избирателей в Свердловской области составила 21% 15 марта в 15:00
Сегодня, 15:05
В первые часы после старта викторины «Опорный край» было отправлено 200 тысяч СМС
Сегодня, 13:18
"