В поселке под Нижним Тагилом вандал испортил автомат с водой ради мелочи

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Неудачливый вор остался без наживы, а жители улицы Центральной в поселке — без воды. Манипуляции вандала попали на камеру видеонаблюдения, пишет v-tagile.ru.
Хозяин автомата вместе с видеодоказательствами пошел в полицию и написал заявление. Любителя легкой наживы теперь разыскивает полиция. Владельцу автомата ремонт обойдется в 50 тысяч рублей.
Ранее в Нижнем Тагиле молодой человек изрисовал краской из баллончика стену свежевыкрашенного дома.