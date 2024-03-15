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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:18

В Нижнем Тагиле вандал сломал автомат с водой ради 100 рублей

В поселке под Нижним Тагилом вандал испортил автомат с водой ради мелочи

15 марта 2024, 10:16
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле вандал сломал автомат с водой ради 100 рублей

Мужчина в тагильском поселке Зональный долго возился с водоматом, но достать мелочь так и не смог.

Неудачливый вор остался без наживы, а жители улицы Центральной в поселке — без воды. Манипуляции вандала попали на камеру видеонаблюдения, пишет v-tagile.ru.

Хозяин автомата вместе с видеодоказательствами пошел в полицию и написал заявление. Любителя легкой наживы теперь разыскивает полиция. Владельцу автомата ремонт обойдется в 50 тысяч рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле молодой человек изрисовал краской из баллончика стену свежевыкрашенного дома.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Деньги#Вандализм#Автомат#Порча имущества#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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