Зараженные апельсины появятся в магазинах Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Апельсины находились на одной из баз города. В этих фруктах есть вредитель под названием померанцевая щитовка. Однако она не опасна для человека, поэтому апельсины поступят на полки магазинов.
Перед тем, как съесть апельсин, его следует хорошо промыть, сообщили в Россельхознадзоре.
Напомним, что недавно в городе нашли зараженные киви. Их также допустили к реализации, потому что никакой угрозы для человека в них нет.