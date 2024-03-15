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В Екатеринбург приедут тонны зараженных апельсинов из Турции

Зараженные апельсины появятся в магазинах Екатеринбурга

15 марта 2024, 08:11
Фото: 1MI

В Екатеринбург приедут тонны зараженных апельсинов из Турции

В Екатеринбург скоро поступят зараженные турецкие апельсины. 14 марта специалистами была найдена такая партия весом 4,3 тонны.

Апельсины находились на одной из баз города. В этих фруктах есть вредитель под названием померанцевая щитовка. Однако она не опасна для человека, поэтому апельсины поступят на полки магазинов.

Перед тем, как съесть апельсин, его следует хорошо промыть, сообщили в Россельхознадзоре.

Напомним, что недавно в городе нашли зараженные киви. Их также допустили к реализации, потому что никакой угрозы для человека в них нет.

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#Магазины#Россельхознадзор#Фрукты#Турция#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Киви#Апельсины
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