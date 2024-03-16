В Асбесте неизвестные подожгли избирательный участок

Как стало известно, это не единственный случай в Свердловской области, когда граждане пытаются дестабилизировать работу избирательных участков. Так, например, в Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался испортить бюллетени. Он принес с собой бутылку зеленой краски. За такое деяние по законодательству грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ЕАН.