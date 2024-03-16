В Асбесте неизвестные подожгли избирательный участок

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В избиркоме сообщили, что не знают, кто именно совершил поджог. Инцидент произошел в школе № 21, но не повлиял на процесс голосования, так как дежурные и сотрудники правоохранительных органов вовремя отреагировали.
Как стало известно, это не единственный случай в Свердловской области, когда граждане пытаются дестабилизировать работу избирательных участков. Так, например, в Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался испортить бюллетени. Он принес с собой бутылку зеленой краски. За такое деяние по законодательству грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ЕАН.
А жители Нижнего Тагила после голосования активно принимают участие в викторине «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области.