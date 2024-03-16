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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В школе Асбеста был совершен поджог избирательного участка

В Асбесте неизвестные подожгли избирательный участок

16 марта 2024, 06:53
Фото: 1MI

В школе Асбеста был совершен поджог избирательного участка

В первый день голосования за президента РФ, 15 марта 2024 года, неизвестные в Асбесте совершили поджог избирательного участка.

В избиркоме сообщили, что не знают, кто именно совершил поджог. Инцидент произошел в школе № 21, но не повлиял на процесс голосования, так как дежурные и сотрудники правоохранительных органов вовремя отреагировали.

Как стало известно, это не единственный случай в Свердловской области, когда граждане пытаются дестабилизировать работу избирательных участков. Так, например, в Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался испортить бюллетени. Он принес с собой бутылку зеленой краски. За такое деяние по законодательству грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ЕАН.

А жители Нижнего Тагила после голосования активно принимают участие в викторине «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области.

Среди жителей Свердловской области популярен формат онлайн-голосования
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