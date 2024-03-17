Герои РФ Игорь Родобольский и Сергей Воронин проголосовали в Екатеринбурге на выборах

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В Свердловской области прошла акция «Герои голосуют». В воскресенье, 17 марта, в выборах приняли участие ее инициатор Сергей Воронин и известный летчик Игорь Родобольский, сообщает телеграм-канал «Свердловский пул».
Сергей Воронин получил звание Героя России за подвиг, совершенный во время второй чеченской кампании. Его группа прорвалась в тыл к сепаратистам и приняла неравный бой, в течении нескольких часов отражая вражеские атаки.
После голосования ветеран призвал уральцев не оставаться равнодушными и приходить на участки, так как России сегодня нужен сильный и легитимный президент.
Летчик Игорь Родобольский, кавалер трех орденов Красной Звезды и двух орденов Мужества, также участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. На его счету почти 1700 вылетов. По его словам, России сегодня необходимо выбрать лидера, который обеспечит мирное небо и благополучие будущих поколений.
Напомним, что идею провести акцию «Герои голосуют» Сергей Воронин ранее обсудил с вице-губернатором Олегом Чемезовым. Она проходила 17 марта с 13 до 15 часов.
Общая явка избирателей на 9:45 17 марта в Свердловской области составила 61,37%.