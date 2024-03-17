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Updated Сегодня, 12:16

На выборах президента в Екатеринбурге проголосовали Герои России

Герои РФ Игорь Родобольский и Сергей Воронин проголосовали в Екатеринбурге на выборах

17 марта 2024, 12:14
Фото: скрин видео тг-канала «Свердловский пул»

На выборах президента в Екатеринбурге проголосовали Герои России

Герои Российской Федерации Игорь Родобольский и Сергей Воронин пришли на избирательные участки в Екатеринбурге, чтобы сделать свой выбор.
Сюжет
Выборы

В Свердловской области прошла акция «Герои голосуют». В воскресенье, 17 марта, в выборах приняли участие ее инициатор Сергей Воронин и известный летчик Игорь Родобольский, сообщает телеграм-канал «Свердловский пул».

Сергей Воронин получил звание Героя России за подвиг, совершенный во время второй чеченской кампании. Его группа прорвалась в тыл к сепаратистам и приняла неравный бой, в течении нескольких часов отражая вражеские атаки.

Фото: скрин видео тг-канала «Свердловский пул»

После голосования ветеран призвал уральцев не оставаться равнодушными и приходить на участки, так как России сегодня нужен сильный и легитимный президент.

Летчик Игорь Родобольский, кавалер трех орденов Красной Звезды и двух орденов Мужества, также участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. На его счету почти 1700 вылетов. По его словам, России сегодня необходимо выбрать лидера, который обеспечит мирное небо и благополучие будущих поколений.

Напомним, что идею провести акцию «Герои голосуют» Сергей Воронин ранее обсудил с вице-губернатором Олегом Чемезовым. Она проходила 17 марта с 13 до 15 часов.

Общая явка избирателей на 9:45 17 марта в Свердловской области составила 61,37%.

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#Общество#Свердловская область#Выборы президента#Голосование#Екатеринбург#Герой РФ#Выборы#Летчик#Ветеран войны#Дарья Бобровицкая
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