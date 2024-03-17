Герои РФ Игорь Родобольский и Сергей Воронин проголосовали в Екатеринбурге на выборах

Летчик Игорь Родобольский, кавалер трех орденов Красной Звезды и двух орденов Мужества, также участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. На его счету почти 1700 вылетов. По его словам, России сегодня необходимо выбрать лидера, который обеспечит мирное небо и благополучие будущих поколений.