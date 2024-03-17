Пар весь вышел: в Екатеринбурге закрывается одна из старейших городских бань

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В Екатеринбурге на одну общественную баню стало меньше — закрылся знаменитый «Водолей» у Автовокзала, в котором парились целые поколения горожан. О закрытии в соцсетях написала журналист Мария Богута.
В советскую эпоху здесь располагался банно-прачечный комплекс, затем заведение стало частным.
В заведении не стали комментировать причины закрытия.
Напомним, что в Екатеринбурге работают два муниципальных предприятия: бани «Бодрость» (девять заведений) и банно-прачечный комплекс «Жемчужина» (три заведения).
В Горноуральском закрыли на ремонт единственную в городе поликлинику.