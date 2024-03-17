tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Екатеринбурге закрывается известная баня «Водолей»

Пар весь вышел: в Екатеринбурге закрывается одна из старейших городских бань

17 марта 2024, 07:45
Фото: Мария Богута

В Екатеринбурге закрывается известная баня «Водолей»

Баня «Водолей», которую многие жители Екатеринбурга помнят с детства, больше не будет принимать посетителей. Сотрудники написали заявления об увольнении.

В Екатеринбурге на одну общественную баню стало меньше — закрылся знаменитый «Водолей» у Автовокзала, в котором парились целые поколения горожан. О закрытии в соцсетях написала журналист Мария Богута.

В советскую эпоху здесь располагался банно-прачечный комплекс, затем заведение стало частным.

В заведении не стали комментировать причины закрытия.

Напомним, что в Екатеринбурге работают два муниципальных предприятия: бани «Бодрость» (девять заведений) и банно-прачечный комплекс «Жемчужина» (три заведения).

В Горноуральском закрыли на ремонт единственную в городе поликлинику.

Читайте также:
Попросили на выход: в Екатеринбурге в новых термах провели эвакуацию из-за куренияПосле бани сел в такси и пропал: в Екатеринбурге со 2 февраля ищут 38-летнего мужчинуБаню на Вагонке в Нижнем Тагиле продают за 143 миллиона
#Общество#Закрытие#Баня#Комплекс#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Депутаты, бюджетники и бизнесмены: в соцсетях появляются фото бюллетеней с голосами
Вчера, 17:42
Больше половины жителей Свердловской области проголосовали на выборах президента
Вчера, 16:32
Стали известны «часы пик» на автодорогах: топ вечных пробок в Нижнем Тагиле
15 марта, 15:38
Тепло и ветрено будет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Вчера, 16:47
Екатеринбурженка пыталась залить зеленкой бюллетени на избирательном участке
Вчера, 13:42
15 млн собрали больным детям в честь дня рождения губернатора Евгения Куйвашева
Вчера, 11:50
"