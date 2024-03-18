У наркодилера Шаляпина изъяли 11 кг наркотиков в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Это уголовное дело расследовалось четыре месяца. Дело состояло из пяти томов. О злоумышленнике известно, что он обладает громкой фамилией Шаляпин, ранее трудился в коммерческой компании на должности начальника отдела продаж.
В тоже время он заведовал подпольным цехом по производству запрещенных веществ. Так он провел год. Цех был организован в загородном доме обвиняемого. Когда туда нагрянули силовики, там было нечем дышать из-за вредных испарений.
Ранее сообщалось, что житель Новосибирска организовал в Березовском нарколабораторию.