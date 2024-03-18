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11 кг наркотиков обнаружено дома у наркодилера из Екатеринбурга

У наркодилера Шаляпина изъяли 11 кг наркотиков в Екатеринбурге

18 марта 2024, 14:12
Фото: из архива пресс-службы Свердловской полиции

11 кг наркотиков обнаружено дома у наркодилера из Екатеринбурга

В Екатеринбурге был пойман 39-летний наркодилер. В его отношении был вынесен приговор — 15,2 года колонии строгого режима, рассказали в свердловском УМВД.

Это уголовное дело расследовалось четыре месяца. Дело состояло из пяти томов. О злоумышленнике известно, что он обладает громкой фамилией Шаляпин, ранее трудился в коммерческой компании на должности начальника отдела продаж.

В тоже время он заведовал подпольным цехом по производству запрещенных веществ. Так он провел год. Цех был организован в загородном доме обвиняемого. Когда туда нагрянули силовики, там было нечем дышать из-за вредных испарений.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска организовал в Березовском нарколабораторию.

Жителя Екатеринбурга приговорили к 11 годам тюрьмы за распространение наркотиков
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