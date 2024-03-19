Чемпионка из Екатеринбурга вернулась домой из Италии после ЧП с украденным паспортом

Призер Олимпийских игр Олеся Красномовец, у которой на днях в Риме украли сумочку с документами и деньгами, вылетела в Россию. Сделала это она без паспорта. В консульстве РФ в Италии ей дали справку, на основании которой она вернулась домой без документа.