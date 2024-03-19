Чемпионка из Екатеринбурга вернулась домой из Италии после ЧП с украденным паспортом

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В Италию девушка прилетела для участия в марафоне. Она зашла пообедать в кафе, где положила сумку на стул. В итоге она увлеклась беседой с друзьями, с которыми пришла, и не заметила, как сумку украли.
Злоумышленников нашли по наушникам AirPods, они привели в цыганский табор. Однако злоумышленники не стали ничего возвращать.
Далее спортсменка связалась с российским консульством. Там ее проконсультировали, какие документы нужно собрать, чтобы вернуться домой, пишет Е1.
Также Ольга обратилась в полицию. Там ей дали справку о краже. Далее в консульстве спортсменка написала заявление о том паспорта, что ее паспорт украли. Документ признали недействительным.
В результате ей выдали справку, на основании которой ей удалось приобрести билет. Из Италии она успешно долетела до Стамбула, а затем другим самолетом до Екатеринбурга.
Напомним, что несмотря на происшествие, спортсменка все же поучаствовала в марафоне.