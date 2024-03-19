tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Чемпионка из Екатеринбурга вернулась домой из Италии после ЧП с украденным паспортом

Чемпионка из Екатеринбурга вернулась домой из Италии после ЧП с украденным паспортом

19 марта 2024, 13:49
Фото: 1MI
Призер Олимпийских игр Олеся Красномовец, у которой на днях в Риме украли сумочку с документами и деньгами, вылетела в Россию. Сделала это она без паспорта. В консульстве РФ в Италии ей дали справку, на основании которой она вернулась домой без документа.

В Италию девушка прилетела для участия в марафоне. Она зашла пообедать в кафе, где положила сумку на стул. В итоге она увлеклась беседой с друзьями, с которыми пришла, и не заметила, как сумку украли.

Злоумышленников нашли по наушникам AirPods, они привели в цыганский табор. Однако злоумышленники не стали ничего возвращать.

Далее спортсменка связалась с российским консульством. Там ее проконсультировали, какие документы нужно собрать, чтобы вернуться домой, пишет Е1.

Также Ольга обратилась в полицию. Там ей дали справку о краже. Далее в консульстве спортсменка написала заявление о том паспорта, что ее паспорт украли. Документ признали недействительным.

В результате ей выдали справку, на основании которой ей удалось приобрести билет. Из Италии она успешно долетела до Стамбула, а затем другим самолетом до Екатеринбурга.

Напомним, что несмотря на происшествие, спортсменка все же поучаствовала в марафоне.

В Екатеринбурге извинились перед женщиной, которую заподозрили в краже бюллетеня
Узнать подробнее
Читайте также:
Документы и деньги украли у участника СВО из Екатеринбурга в госпитале МинобороныВандалы в Нижнем Тагиле украли флаг России с могилы погибшего на СВО солдатаМужчина ранил продавца и украл деньги из павильона с фейерверками в Екатеринбурге
#Общество#Кафе#Свердловская область#Полиция#Кража#Заявление#Документы#Билет#Марафон#Справка#Стамбул#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Сексуальное воспитание. Советы, как распознать проблемы у ребенка и что с этим делать
Вчера, 11:57
Шесть новых могил появились на Аллее славы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:17
«Пахнет тухлыми яйцами»: жители Вагонки пожаловались на запах выбросов с завода Тагила
Сегодня, 06:22
Электробус «Генерал» закончил испытания в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:03
Пьяный водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от ГИБДД и устроил аварию
Сегодня, 11:09
Стая бездомных собак напала на мальчика в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 11:48
"