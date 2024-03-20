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Новые вольеры появятся в зоопарке Екатеринбурга

В зоопарке Екатеринбурга капитально отремонтируют вольеры

20 марта 2024, 11:11
Фото: 1MI

Новые вольеры появятся в зоопарке Екатеринбурга

Капремонт и создание новых вольеров запланировано в зоопарке в Екатеринбурге. Для животных будет создан новаторский аварий и восстановлен водоем.

Работы, предположительно, будут проделаны до 2026 года, сообщил начальник управления культуры Илья Марков. В планах — обновление летнего вольера для обезьян, несколько клеток с медведями, также клетку обновят для тигров.

До 2035 в порядок приведут летние вольеры в главном павильоне и клетки хищных птиц. На территории зоопарка появится современный авиарий.

Напомним, что ранее медведь проснулся в зоопарке Екатеринбурга. Он всегда просыпается немного раньше, чем его приятели.

Названо имя зоомистера зоопарка Екатеринбурга
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#Общество#Свердловская область#Животные#Капитальный ремонт#Зоопарк#Водоем#Обновление#Обезьяны#Екатеринбург#Авария#Контактный зоопарк#Дарья Сорокина#Вольеры
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