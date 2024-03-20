В зоопарке Екатеринбурга капитально отремонтируют вольеры

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Работы, предположительно, будут проделаны до 2026 года, сообщил начальник управления культуры Илья Марков. В планах — обновление летнего вольера для обезьян, несколько клеток с медведями, также клетку обновят для тигров.
До 2035 в порядок приведут летние вольеры в главном павильоне и клетки хищных птиц. На территории зоопарка появится современный авиарий.
Напомним, что ранее медведь проснулся в зоопарке Екатеринбурга. Он всегда просыпается немного раньше, чем его приятели.