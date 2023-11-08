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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В контактный зоопарк под Сысертью привезут двух капибар

В контактном зоопарке под Сысертью появится «мемное» животное

8 ноября 2023, 14:04
Фото: Midjourney

В контактный зоопарк под Сысертью привезут двух капибар

В контактном зоопарке «Альфа», который находится под Сысертью, появятся две капибары.

Сейчас в зоопарке строится вольер для новых питомцев, рассказал Ура.ру депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

По словам Вихарева, в зоопарк специально приобрели маленьких капибар, чтобы об этих зверьках можно было заботиться и оказывать им необходимую помощь.

Напомним, в апреле 2023 года из Екатеринбурга в Солнечногорск отправили кенгуру по прозвищу Беннетт в организацию «Амазония Зоо».

Перед тем, как вывезти животное из уральской столицы, был проведен ветконтроль, а также досмотр в ветеринарном пункте в аэропорту Кольцово. Нарушений специалисты не выявили.

Кенгуру Беннетт из зоопарка Екатеринбурга едет размножаться в Солнечногорск
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