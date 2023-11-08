В контактном зоопарке под Сысертью появится «мемное» животное

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Сейчас в зоопарке строится вольер для новых питомцев, рассказал Ура.ру депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.
По словам Вихарева, в зоопарк специально приобрели маленьких капибар, чтобы об этих зверьках можно было заботиться и оказывать им необходимую помощь.
Напомним, в апреле 2023 года из Екатеринбурга в Солнечногорск отправили кенгуру по прозвищу Беннетт в организацию «Амазония Зоо».
Перед тем, как вывезти животное из уральской столицы, был проведен ветконтроль, а также досмотр в ветеринарном пункте в аэропорту Кольцово. Нарушений специалисты не выявили.