Стало известно, когда в Свердловской области растает снег

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
А на северной части региона снежный покров может остаться до окончания апреля, отмечает ТАСС со ссылкой на слова Галины Шепоренко.
Она добавила, что в прошлом году снег сошел в конце марта. Сейчас же это произойдет немного позднее, так как снега больше. При этом не исключено, что на северной части области продолжится выпадение осадков.
Ранее сообщалось, что снегопад и облачность придут в регион. Метеоролог Алексей Пулин также прогнозирует осадки на северной части области.