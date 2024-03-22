tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Снег растает в Свердловской области к середине апреля

Стало известно, когда в Свердловской области растает снег

22 марта 2024, 07:11
Фото: 1MI

Снег растает в Свердловской области к середине апреля

Главный уральский синоптик рассказала, что в Свердловской области стоит ждать, чтобы снег растаял, примерно к середине апреля.

А на северной части региона снежный покров может остаться до окончания апреля, отмечает ТАСС со ссылкой на слова Галины Шепоренко.

Она добавила, что в прошлом году снег сошел в конце марта. Сейчас же это произойдет немного позднее, так как снега больше. При этом не исключено, что на северной части области продолжится выпадение осадков.

Ранее сообщалось, что снегопад и облачность придут в регион. Метеоролог Алексей Пулин также прогнозирует осадки на северной части области.

«Засыпали дом»: владельцы частных домов в Нижнем Салды жалуются на уборку снега
Узнать подробнее
Читайте также:
В Алапаевске «растаял» асфальт из-за теплой погодыКакая погода может привести к инсульту?
#Свердловская область#Снег#Апрель#Осадки#Природа#Март#Екатеринбург#Синоптик#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru
Вчера, 07:29
Пострадавшая в ДТП 2015 года спустя 10 лет поблагодарила тагильчанку за помощь
Вчера, 06:40
В Екатеринбурге «мужья на час» кошмарят беззащитных женщин
20 марта, 13:50
«Что у тебя под курткой?»: пьяный приставал ко школьнице в подъезде на ГГМ в Тагиле
20 марта, 10:36
Правда ли, что ИТ-технологиями из Нижнего Тагила пользуется весь мир?
20 марта, 14:55
В Нижнем Тагиле сфотографируют 17 мостов и проверят их состояние
20 марта, 14:03
"