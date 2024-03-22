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Published Сегодня, 05:11

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Снегопад и облачность придут в Свердловскую область

Снегопад и облачность придут в Свердловскую область

22 марта 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney
Метеоролог Алексей Пулин спрогнозировал погоду в Свердловской области на 22 марта 2024 года.

Выпадение снега наиболее вероятно на севере области. Это происходит из-за циклона, который образовался над Полярным Уралом, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

При этом из-за облачности и прохладного воздуха уменьшится степень прогрева в дневное время. Наибольшее тепло придет в юго-восточную часть. Станет теплее до +3… +8 градусов.

В Екатеринбурге вероятна облачная погода, дождь и снег не ожидаются. Температура будет +4… +6 градусов. Юго-западный и западный ветер будет достигать 11 метров.

Напомним, 23 марта 2024 года в Нижнем Тагиле станет теплее до +6 градусов. 24 марта немного похолодает до +3 градусов. Также возможны осадки в виде снега.

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