Снегопад и облачность придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Выпадение снега наиболее вероятно на севере области. Это происходит из-за циклона, который образовался над Полярным Уралом, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.
При этом из-за облачности и прохладного воздуха уменьшится степень прогрева в дневное время. Наибольшее тепло придет в юго-восточную часть. Станет теплее до +3… +8 градусов.
В Екатеринбурге вероятна облачная погода, дождь и снег не ожидаются. Температура будет +4… +6 градусов. Юго-западный и западный ветер будет достигать 11 метров.
Напомним, 23 марта 2024 года в Нижнем Тагиле станет теплее до +6 градусов. 24 марта немного похолодает до +3 градусов. Также возможны осадки в виде снега.