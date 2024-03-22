Свердловские сотрудники ГИБДД караулили детей на пешеходных переходах

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В основном, представители ДПС держались ближе к пешеходным переходам. Их целью был контроль за безопасностью детей и оказания им помощи.
Рейд прошел в последний учебный день перед наступлением весенних каникул. Помимо памяток, раздавались и световозвращатели.
Ранее в Екатеринбурге полиция гоняла рыбаков на льду в центре города. За выход на лед весной гражданам грозят штрафные санкции в размере пяти тысяч рублей. К тому же это опасно для жизни.