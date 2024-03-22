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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Свердловские сотрудники ГИБДД караулили детей на пешеходных переходах

Свердловские сотрудники ГИБДД караулили детей на пешеходных переходах

22 марта 2024, 11:15
Фото: ГИБДД Свердловской области
В Свердловской области состоялись рейды представителей ГИБДД. Они подходили на улицах к детям и их родителям, чтобы вручить листовки о ПДД.

В основном, представители ДПС держались ближе к пешеходным переходам. Их целью был контроль за безопасностью детей и оказания им помощи.

Рейд прошел в последний учебный день перед наступлением весенних каникул. Помимо памяток, раздавались и световозвращатели.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Ранее в Екатеринбурге полиция гоняла рыбаков на льду в центре города. За выход на лед весной гражданам грозят штрафные санкции в размере пяти тысяч рублей. К тому же это опасно для жизни.

В Екатеринбурге прошли рейды силовиков в Цыганском поселке и ТЦ «Пассаж»
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#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Помощь#ПДД#Рейды#ДПС#Инспектор ГИБДД#Памятки#18+#Екатеринбург#Пешеходные переходы#Дарья Сорокина#Учебный день
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