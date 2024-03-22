В Екатеринбурге пострадавший от падения глыбы не может ходить и сидеть

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Юноше 19 лет. Брат пострадавшего Геннадий отметил, что пострадавший пришел в сознание. Его пока не оперировали, пишет Е1.
Большую часть времени пострадавший спит. Он не помнит, как все произошло. Геннадий отметил, что во время полета льдина разделилась на две части и в студента прилетела только одна их них.
Метр вправо или влево — и неизвестно, был бы он жив или нет, — добавил Геннадий.
Студенту поставили диагноз — черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Ранее по данному факту было возбуждено дело, оно находится на личном контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.