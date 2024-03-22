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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

После падения глыбы на голову студент из Екатеринбурга не может сидеть

В Екатеринбурге пострадавший от падения глыбы не может ходить и сидеть

22 марта 2024, 12:08
Фото: 1MI

После падения глыбы на голову студент из Екатеринбурга не может сидеть

Молодой человек, на которого упала глыба льда в центре Екатеринбурга, теперь не может ходить и сидеть. Он находится под постоянным наблюдением врачей.

Юноше 19 лет. Брат пострадавшего Геннадий отметил, что пострадавший пришел в сознание. Его пока не оперировали, пишет Е1.

Большую часть времени пострадавший спит. Он не помнит, как все произошло. Геннадий отметил, что во время полета льдина разделилась на две части и в студента прилетела только одна их них.

Метр вправо или влево — и неизвестно, был бы он жив или нет, — добавил Геннадий.

Студенту поставили диагноз — черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Ранее по данному факту было возбуждено дело, оно находится на личном контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Стало известно состояние студента, на которого упала глыба льда в Екатеринбурге
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