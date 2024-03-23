Патриарх Кирилл о теракте: злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью

Posted Сегодня, 21:06
Published Сегодня, 21:06
Modified Сегодня, 21:08
Updated Сегодня, 21:08
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что потрясен случившимся в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. Официальное заявление опубликовано на официальном сайте Московского Патриархата.
Глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами. <…> Горячо переживая за всех вас, призываю не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться ко Господу, Который всегда рядом со страждущими и скорбящими., — заявил предстоятель РПЦ.
Он также выразил уверенность в том, что правоохранительные органы в короткие сроки найдут и обезвредят преступников.
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению по поручению патриарха Кирилла будет оказывать всю необходимую пастырскую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Ранее соболезнования родным и близким погибших принес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.