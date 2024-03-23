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Published Сегодня, 21:06

Modified Сегодня, 21:08

Updated Сегодня, 21:08

Патриарх Кирилл: «Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью»

Патриарх Кирилл о теракте: злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью

22 марта 2024, 21:06
Фото: Официальный сайт Московского патриархата

Патриарх Кирилл: «Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью»

Предстоятель Русской Православной Церкви заявил, что потрясен терактом в концертном зале Crocus City Hall.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что потрясен случившимся в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. Официальное заявление опубликовано на официальном сайте Московского Патриархата.

Глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами. <…> Горячо переживая за всех вас, призываю не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться ко Господу, Который всегда рядом со страждущими и скорбящими., — заявил предстоятель РПЦ.

Он также выразил уверенность в том, что правоохранительные органы в короткие сроки найдут и обезвредят преступников.

В ФСБ сообщили о 40 погибших и 100 пострадавших в теракте в Crocus City Hall
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Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению по поручению патриарха Кирилла будет оказывать всю необходимую пастырскую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Ранее соболезнования родным и близким погибших принес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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