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Posted Сегодня, 22:30

Published Сегодня, 22:30

Modified Сегодня, 22:32

Updated Сегодня, 22:32

Психологи окажут помощь всем россиянам после теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве

22 марта 2024, 22:30

Телефоны горячит служб начали работать после теракта в «Крокус Сити Холл»

МЧС России рекомендует всем пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье обратиться за помощью психологов. Другие ведомства тоже предложили принять обращения.

После теракта в Подмосковье, которое совершили злоумышленники 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холл», все возможные службы России готовы оказать помощь пострадавшим, и родственникам тех, кто скончался.

Любую другую помощь могут получить консультацию и другие жители Российской Федерации. Трагическая ситуация, когда зрители решили сходить на концерт, но оказались непредвиденной ситуации, вызвала большой резонанс во всех странах мира. Некоторые лидеры уже прислали соболезнования гражданам РФ.

И так, телефоны, по которым могут обратиться все россияне:

Единый телефон доверия МЧС России: +7 495 400-99-99, +7 495 983-79-01

«Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области: +7 (498) 602-03-01, +7 (498) 602-03-03 марта

Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 495 621-43-31

Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни: +7 495 621-78-87

Поиск пострадавшего по больницам Москвы: +7 495 624-31-52

Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона: +7 495 688-22-52
«Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989-50-50 (круглосуточно)

Линия психологической помощи Российского Красного Креста: +7 (800) 250-18-59

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