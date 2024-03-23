Психологи окажут помощь всем россиянам после теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве

Телефоны горячит служб начали работать после теракта в «Крокус Сити Холл»

МЧС России рекомендует всем пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье обратиться за помощью психологов. Другие ведомства тоже предложили принять обращения.