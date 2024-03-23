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Вузы Свердловской области переходят на дистант после теракта в «Крокусе»

Вузы Свердловской области переходят на дистант после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 07:53
Фото: 1MI
Вузы Свердловской области начали временно переходить на дистанционный формат обучения после событий в «Крокус Сити Холл» 22 марта.

Рекомендации дало Министерство образования. Так, например поступил УрФУ, а также Лесотехнический университет. В последнем также сообщили, что отменен квест «Сказочная тайга».

В УрГУПС усилили меры безопасности перед предстоящим Днем открытых дверей. А Уральский гуманитарный медунивеситет отменил такое мероприятие.

Также поступил и УрФУ.

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» случился 22 марта. Неизвестные расстреляли более десятка человек, а также устроили пожар в зрительном зале. По офоициальным данным площадь пожара составила больше 3 тысяч квадратных метров. Более сотни пострадавших госпитализированы.

Названы имена пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холл»: список
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#Общество#Обучение#Вуз#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Дистант#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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