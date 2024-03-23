Вузы Свердловской области переходят на дистант после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Рекомендации дало Министерство образования. Так, например поступил УрФУ, а также Лесотехнический университет. В последнем также сообщили, что отменен квест «Сказочная тайга».
В УрГУПС усилили меры безопасности перед предстоящим Днем открытых дверей. А Уральский гуманитарный медунивеситет отменил такое мероприятие.
Также поступил и УрФУ.
Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» случился 22 марта. Неизвестные расстреляли более десятка человек, а также устроили пожар в зрительном зале. По офоициальным данным площадь пожара составила больше 3 тысяч квадратных метров. Более сотни пострадавших госпитализированы.