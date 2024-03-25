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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Второй шахтер найден мертвым под Североуральском

Второй шахтер найден мертвым под Североуральском

25 марта 2024, 13:43
Фото: МЧС Свердловской области
В шахте «Кальинская» под Североуральском найдено тело второго шахтера.

Всего под завалами было два горняка. Первого рабочего удалось найти живым. Алексея Амозова нашли в сознании, его отвезли в больницу. Второй шахтер, Кирилл Лоскутов, найден мертвым. Ему было 26 лет, отметили в региональном МЧС.

В «Севуралбокситруде» сказали, что выплатят семье погибшего три миллиона в качестве компенсации, пишет Е1.

Напомним, что горный удар случился на шахте «Кальинская» 25 марта около четырех часов утра. Спасатели стали разбирать завалы и искать шахтеров, которые подавали им сигналы. Возбуждено уголовное дело.

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#Происшествия#Североуральск#Компенсация#Шахта#Шахтеры#18+#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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