Второй шахтер найден мертвым под Североуральском

Всего под завалами было два горняка. Первого рабочего удалось найти живым. Алексея Амозова нашли в сознании, его отвезли в больницу. Второй шахтер, Кирилл Лоскутов, найден мертвым. Ему было 26 лет, отметили в региональном МЧС.