Второй шахтер найден мертвым под Североуральском

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Всего под завалами было два горняка. Первого рабочего удалось найти живым. Алексея Амозова нашли в сознании, его отвезли в больницу. Второй шахтер, Кирилл Лоскутов, найден мертвым. Ему было 26 лет, отметили в региональном МЧС.
В «Севуралбокситруде» сказали, что выплатят семье погибшего три миллиона в качестве компенсации, пишет Е1.
Напомним, что горный удар случился на шахте «Кальинская» 25 марта около четырех часов утра. Спасатели стали разбирать завалы и искать шахтеров, которые подавали им сигналы. Возбуждено уголовное дело.