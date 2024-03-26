Свердловские строители просят избавить их от демпингующих подрядчиков и штрафов

В частности, застройщики считают, что сроки сдачи объектов часто срываются из-за механизма отбора подрядчиков. Действующая система фактически поощряет их демпинговать, то есть занижать сумму контракта, чтобы получить заказ. В некоторых случаях изначальная цена падает до 80%. В итоге сроки строительства затягиваются, срываются, а зачастую контракты и вовсе расторгаются. При выборе подрядчика должен в первую очередь учитываться опыт, а не предлагаемая цена. Например, при возведении объектов социальной сферы — школ, больниц, детских садов — такой опыт исключительно важен.