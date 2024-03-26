Свердловские строители просят избавить их от демпингующих подрядчиков и штрафов

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Документ с 38 поправками опубликован на сайте стройзакупки.рф и направлен в Правительство России.
В частности, застройщики считают, что сроки сдачи объектов часто срываются из-за механизма отбора подрядчиков. Действующая система фактически поощряет их демпинговать, то есть занижать сумму контракта, чтобы получить заказ. В некоторых случаях изначальная цена падает до 80%. В итоге сроки строительства затягиваются, срываются, а зачастую контракты и вовсе расторгаются. При выборе подрядчика должен в первую очередь учитываться опыт, а не предлагаемая цена. Например, при возведении объектов социальной сферы — школ, больниц, детских садов — такой опыт исключительно важен.
Также следует распределять бюджетные средства таким образом, чтобы их хватало на весь срок. Сегодня при распределении учитывается индекс прогнозной инфляции, который рассчитывается на год, тогда как стройка длится гораздо дольше.
Свердловские застройщики просят конкретизировать понятие «нецелевое использование бюджетных средств» либо совсем исключить его из Административного кодекса. Им постоянно приходится судиться по этому поводу, хотя четко прописанных формулировок целевого и нецелевого использования средств просто не существует.
Кроме того, по мнению экспертов отрасли, следует менять систему штрафных санкций. Так, если сдача объекта задерживается по вине подрядчика, то он платит огромную неустойку — 0,1% от суммы договора за каждый день. Заказчик же в случае несвоевременной оплаты возмещает только 0,01% за 10 дней просрочки. Чтобы застройщики не несли убытки, необходимо штрафные санкции делать «зеркальными».
При строительстве объектов за счет бюджета часто возникают разногласия между заказчиком и строителем из-за проекта. В нем зачастую содержатся ошибки, однако менять его не разрешается. Строители считают, что начинать стройку можно только после внесения всех необходимых правок, но без прохождения дополнительных экспертиз.
При прохождении экспертизы проект зачастую дешевеет, так как материалы эксперты заменяют на аналогичные, но более низкой стоимости и качества. Это недопустимо, считают свердловские специалисты отрасли. Также, по их мнению, в расходную часть сметы должна быть внесена перевозка стройматериалов из региона в регион. Сегодня строителям приходится делать это за свой счет.
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